Корейская DRB локализует резину

Южнокорейская DRB откроет в Ленинградской области первый в России завод по выпуску автокомпонентов мощностью около 250 тыс. машинокомплектов в год. На территории региона компания локализует производство резинотехнических изделий, которые будут поставляться на петербургский завод Hyundai. В дальнейшем компания может запустить в Ленобласти вторую очередь производства с сопоставимыми характеристиками. Учитывая объемы производства Hyundai, проект будет экономически оправдан, полагают эксперты.

ООО «ДРБ Рус» (структура южнокорейской DRB) построит в Свердловском городском поселении Всеволожского района завод по производству автокомпонентов. На предприятии будет организован выпуск уплотнителей для салона, фар, стекол, люков, багажников, дверей, капотов. В Ленобласти планируется производить примерно 250 тыс. машинокомплектов, которые будут поставляться на петербургский завод Hyundai, рассказал “Ъ” гендиректор ООО «Строй-Технология» (управляющая компания проекта) Алексей Мильчевский. «Решение о запуске завода связано с ужесточением требований к локализации со стороны государства, планами Hyundai по развитию в регионе. Кроме того, с ослаблением рубля производство в России стало более рентабельным»,— пояснил он.

DRB является лидером по производству резинотехнических изделий в Южной Корее, указано на ее сайте. Компания выпускает дверные резиновые уплотнители, трансмиссионные ремни, ленточные конвейеры, резиновые гусеницы и ходовые системы, продукцию для сейсмоизоляции и виброконтроля, стройматериалы. Производственные мощности компании расположены в Южной Корее, Китае, Словакии.

Под создание завода ООО «ДРБ Рус» в августе купило законсервированную площадку Невского керамического завода, включающую участок 4,5 га и комплекс зданий площадью 16,5 тыс. кв. м, пояснил господин Мильчевский. В рамках первой очереди проекта инвестор собирается реконструировать под производство около 8 тыс. кв. м, завершение работ намечено на апрель 2020 года. Параметры второй очереди будут сопоставимы с первой, но ее реализация будет зависеть от планов Hyundai по расширению производства, уточнил господин Мильчевский. По его словам, мощности первой очереди позволят полностью покрыть текущие потребности корейского автопроизводителя.

Стоимость проекта оценивается в пределах 700 млн рублей, из которых 200 млн рублей пошли на покупку производственной площадки. «Изначально речь идет о приобретении заготовок продукции и "склейке" их на месте, но впоследствии будет налажена более глубокая переработка»,— отметил господин Мильчевский. Сейчас также идут переговоры о поставках продукции другим автоконцернам, добавил он.

Директор производственного управления завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Андрей Казак сообщил “Ъ”, что доставка резиновых уплотнителей производства DRB в текущий момент осуществляется из Словакии. По его словам, запуск компанией производства в Ленобласти позволит петербургскому заводу Hyundai оптимизировать транспортные и складские логистические процессы.

В текущей ситуации автозаводы заинтересованы в местных поставщиках и повышении уровня локализации, отмечает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. При таком объеме производства, который есть у Hyundai (около 250 тыс. автомобилей в год), проекты локализации компонентов могут быть экономически оправданными, полагает он. При этом эксперт обращает внимание, что в России, как правило, локализуются глобальные поставщики Hyundai, которые не работают с заводами других автопроизводителей. В Nissan и Toyota не ответили на запрос “Ъ” по поводу перспектив сотрудничества с DRB.

Ольга Кантемирова, Константин Куркин