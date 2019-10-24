«Колди» принялась за Тружеников

Девелоперская компания «Колди», которая традиционно занимается небольшими проектами в формате лофтов, пытается остаться в границах центральной части Москвы. Портфель застройщика пополнился проектом по строительству комплекса апартаментов в 1-м переулке Тружеников в Хамовниках. В этом районе высокая конкуренция, предупреждают консультанты.

Девелоперская компания «Колди» Дмитрия Крючкова и Алексея Матвеева построит комплекс апартаментов в 1-м переулке Тружеников в Хамовниках в центре Москвы, рассказали два источника “Ъ” на рынке недвижимости. Это подтверждается данными ЕГРЮЛ: структура «Колди» владеет 99% в ООО БИК, которое является правообладателем участка, еще 1% принадлежит экс-члену совета директоров группы ПИК Илье Степанищева.

Ранее участок принадлежал Балтийской строительной компании (БСК), основанной в 1994 году Игорем Найвальтом (в 2018 году перешла его наследникам). БСК кроме жилой и коммерческой недвижимости строит транспортную инфраструктуру и спортивные объекты. Кроме того, 10% от своей прибыли компания направляет на строительство православных церквей.

В БСК не ответили на запрос “Ъ”. В «Колди» уточнили, что участок приобрел партнер девелопера, имя которого не разглашается. Проект находится на ранней стадии реализации, поэтому его технико-экономические показатели не утверждены, но уже ясно, что это будет элитный клубный дом, говорит представитель девелопера. По его словам, кроме собственника площадки других соинвесторов в проекте в 1-м переулке Тружеников не планируется.

В 2019 году «Колди» вывела на рынок только один жилой комплекс на улице Казакова. Как сообщал “Ъ” 15 октября, участок под этот проект компания приобрела у другого крупного церковного жертвователя — владельца компании «Вашъ финансовый попечитель» Василия Бойко-Великого. Причем сделку сторонам удалось закрыть незадолго до повторного ареста предпринимателя. Участок на улице Казакова был больше — 0,6 га, в 1-м переулке Тружеников площадка занимает 0,2 га.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Игорь Роганович напоминает, что «Колди» ранее реализовывала проекты в сегменте лофтов. Если компания сохранит этот формат, то проект будет выделяться в Хамовниках, так как большинство комплексов здесь возводятся в классической концепции, ориентированной на семейную аудиторию. Управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая называет основным преимуществом проекта его расположение, поскольку Хамовники — один из наиболее престижных для проживания районов Москвы с развитой инфраструктурой. Но проекту может помешать высокая конкуренция: только в ближайшем окружении реализуются три проекта, считает господин Роганович. Кроме того, участок расположен на второй линии от набережной Москвы-реки, что невыгодно отличает его от ближайших конкурентов.

Средняя стартовая стоимость в 1-м переулке Тружеников, по прогнозу «Метриума», составит около 750 тыс. руб. за 1 кв. м без отделки. Собеседник “Ъ” на рынке недвижимости знает, что участок продавался за 150 млн руб., на площадке также расположено строение площадью 322 кв. м. Построить там можно проект общей площадь 6,5 тыс. кв. м, включая подземную часть.

Елизавета Макарова