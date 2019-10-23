Криминального авторитета Таро экстрадировали в Испанию

МВД в аэропорту Шереметьево передало испанским правоохранительным органам Тариела Ониани (Мулухова), известного как Таро. Его задержали весной сразу после десятилетнего отбывания наказания за похищение бизнесмена. Испания объявила его в международный розыск в 2006 году.

«Экстрадиции осужденного в Королевство Испания препятствовало наличие у него российского гражданства...МВД во взаимодействии с компетентными службами выяснили, что оно получено с нарушением законодательства. После этого фигурант в установленном порядке лишен гражданства РФ»,— заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Тариела Ониани задержали летом 2009 года по обвинению в похищении предпринимателя из Москвы и вымогательстве у его семьи $500 тыс. Бизнесмена отпустили после передачи $218 тыс. Летом 2010 года Таро приговорили к десяти годам колонии строгого режима. Впоследствии срок наказания сократили на два месяца.

В апреле 2019 года Тариела Ониани задержали на выходе из колонии. В Испании его обвиняют в легализации денежных средств, полученных преступным путем. В 2005 году по этому делу в стране задержали 28 граждан Испании, России, Грузии и Украины. Было заблокировано более 800 банковских счетов.

Подробнее о причинах экстрадиции Тариела Ониани читайте в материале “Ъ” «Таро вернули в колонию».