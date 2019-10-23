Жительнице Татарстана дали условный срок за натравливание собаки на полицейских

В Татарстане 33-летнюю местную жительницу приговорили к трем годам лишения свободы условно за то, что она натравила собак на сотрудников ДПС. Ее признали виновной в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в сентябре прошлого года в селе Нижняя Уратьма Нижнекамского района. Экипаж ДПС заметил ВАЗ-2114, ехавший на большой скорости. Полицейские начали погоню, а нарушитель бросил машину и убежал в один из местных дворов. Сотрудники ДПС нашли злоумышленника и потребовали от него сесть в патрульную машину, но тот отказался. В этот момент из дома вышла жена автомобилиста. Она спустила с цепи собаку и натравила ее на полицейских. Животное напало на сотрудников полиции и искусало их. Однако полицейским все же удалось задержать нарушителя, надеть на него наручники и доставить в полицию. Позже они выяснили, что ранее автомобилист был лишен водительского удостоверения. Мужчину приговорили к административному аресту.

"Ъ-Казань"