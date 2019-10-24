Следствие зашло в тупиковую выработку

В Норильске возбуждено дело по факту гибели трех работников рудника «Таймырский», принадлежащего «Норникелю». Двое из них спустились в тупиковую выработку транспортного заезда на глубину 1,5 км для проверки и пропали. Не вышел на связь и горный мастер, отправившийся на их поиски, а вскоре тела всех троих обнаружили горноспасатели. По версии СКР, предварительная причина смерти горняков — отравление не установленным к настоящему времени веществом. В «Норникеле» предполагают, что горняки погибли из-за недостатка кислорода в выработке.



В Красноярском крае возбуждено уголовное дело после гибели трех горняков рудника «Таймырский». Как рассказали в региональном управлении СКР, оно расследуется по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при горных работах, повлекшее смерть двух и более человек).

Инцидент произошел вечером 22 октября. Двое горняков спустились в тупиковую выработку транспортного заезда №2 на глубину 1345 м, чтобы проверить состояние объекта. Спустя несколько часов работники не вернулись, и на их поиски направился горный мастер, после чего на связь перестали выходить все трое. В дальнейшем их тела обнаружил горноспасательный отряд. Погибли заместитель главного механика Сергей Куликов, старший специалист проектного офиса Кирилл Кириллов и горный мастер Евгений Квасов. Им было от 40 до 49 лет. При осмотре тел признаков насильственной смерти не обнаружено, сообщили в СКР, добавив, что причиной гибели горняков могло стать отравление не установленным пока веществом. К расследованию обстоятельств и причин ЧС подключилось Енисейское управление Ростехнадзора.

В «Норникеле», который проводит внутреннее разбирательство, считают, что инцидент на руднике «не связан с горно-геологическими условиями и с технологическими процессами», а горняки могли умереть от недостатка кислорода. Эта версия якобы подтверждается экспертизами проб воздуха, взятыми в выработке. Они «не показали превышения пределов допустимых норм ядовитых или вредных веществ».

Администрация Норильска выразила соболезнования родным погибших горняков. В пресс-службе «Норникеля» сообщили, что компания возьмет на себя все расходы по погребению. Близким Сергея Куликова, Кирилла Кириллова и Евгения Квасова будет оказана материальная помощь. По некоторым данным, выплаты каждой семье составят по 2 млн руб.

Отметим, что в начале июня 2019 года на руднике «Таймырский» работала выездная комиссия Ростехнадзора. Согласно отчету ведомства, проверка выявила «грубые нарушения правил промышленной безопасности, представляющие угрозу жизни и здоровью людей», в частности «горные выработки, состояние которых представляет опасность для людей или работа в которых временно приостановлена, не защищены ограждениями, не снабжены соответствующими запрещающими знаками и не изолированы глухими перемычками».

Рудник «Таймырский», где добывается более 35% никеля от общего объема добычи горными предприятиями компании, входит в Заполярный филиал «Норникеля». Также там добывается более 21% меди, более 38% кобальта, более 15% металлов платиновой группы. «Таймырский» считается одним из самых глубоких рудников на Евразийском континенте.

Константин Воронов