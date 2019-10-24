«Лиотех» завелся в рассрочку

Единственный в России завод по серийному производству литий-ионных аккумуляторов «Лиотех» (контролируется «Роснано») вышел из процедуры банкротства. Предприятие договорилось с кредиторами о выплате около 10 млрд руб. долгов в течение 10 лет. Сделать это планируется, в частности, за счет расширения продуктовой линейки «Лиотеха». В числе потенциальных потребителей продукции завода компания называет РЖД, КамАЗ и «Хевел». Аналитики считают, что спрос на электробусы и аккумуляторы к ним только со стороны одной Москвы может позволить «Лиотеху» исполнить свои обязательства перед кредиторами.



Новосибирский завод по производству литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) «Лиотех» (юрлицо ООО «Энергорешения») заключил мировое соглашение с кредиторами. Производство по делу о банкротстве компании прекращено. Она планирует вернуть кредиторам около 10 млрд руб. в ближайшие десять лет. При этом ее основной кредитор — это ее единственный владелец — «Роснано».

Требования кредиторов будут удовлетворены полностью. Кроме того, на них начисляется процент в размере ставки рефинансирования в течение всего периода. Говоря об источниках исполнения соглашения, представитель конкурсного управляющего «Лиотеха» Екатерина Никифорова сообщила, что долги миноритариям будут частями погашаться каждые шесть месяцев, требования «Роснано» — раз в год. Она также отметила, что реализация активов завода в случае банкротства позволила бы погасить не более 20% его обязательств перед кредиторами.

«Лиотех» — портфельный проект «Роснано». Завод построен в 2011 году, на проектную мощность в 400 млн ампер-часов он должен был выйти к концу 2013 года. Летом 2014 года предприятие приостановило производство из-за низкого спроса на аккумуляторы. С 2016 года завод находится в процедуре банкротства. В реестре требований ООО «Энергорешения» — 18 кредиторов. Основные — «Роснано» (9 млрд руб.), минэкономразвития Новосибирской области (498,8 млн руб.), ФНС (278,9 млн руб.).

Рассчитываться с кредиторами предприятие собирается за счет своей производственной деятельности. «Лиотех» планирует расширение производства, сообщила Екатерина Никифорова. «Речь идет о новом формате ячеек меньшего размера, переходе на ЛИА на безводной технологии»,— уточнила она. По ее данным, уже есть потенциальные потребители усовершенствованных ЛИА. «Это соглашение о сотрудничестве между РЖД, „Трансмашхолдингом“ и „Роснано“, заключенное в июне 2019 года, на поставку в течение шести лет не менее 131 гибридного локомотива в РЖД; соглашение о стратегическом партнерстве ПАО „КамАЗ“ и „Роснано“ (подписано в апреле 2019 года.— „Ъ“) по разработке и производству перспективных батарей для электротранспорта и напольной техники на основе ЛИА; договор с „Авелар солар технолоджи“ (структура ГК „Хевел“). Также есть письмо от Bakulin Motors Group, подтверждающее потребность в усовершенствованной продукции завода „Лиотех“»,— сказала госпожа Никифорова.

По ее словам, другой источник дохода — сдача в аренду помещений завода (около 20 тыс. кв. м). «Процедура банкротства предприятия отталкивает потенциальных арендаторов, которые нуждаются в гарантиях аренды на длительный период»,— сказала она.

Глава совета директоров «Лиотеха» Владимир Козлов отметил, что мировое соглашение позволит компании высвободить из-под обременения активы предприятия — производственное здание площадью 40 тыс. кв. м и оборудование по выпуску литий-ионных ячеек.

Ранее один из миноритарных кредиторов «Лиотеха» — ООО «Рубатех» (долг — 27 млн руб.) — выступал в суде против мирового соглашения, заявив, что его условия неисполнимы. «Установлен неразумный срок гашения задолженности перед кредиторами, что ведет к неоправданным отсрочкам погашения обязательств должника»,— говорила представитель «Рубатех» Елена Литвинова. Она также сообщала, что компания планирует привлечь к субсидиарной ответственности «Роснано». Однако продолжать оспаривать условия мирового соглашения «Рубатех» не стал.

Спрос на электробусы и аккумуляторы к ним только со стороны Москвы может позволить «Лиотеху» исполнить свои обязательства перед кредиторами, считает гендиректор «Вальтер констракшн» Евгений Вальтер. Сегодня это единственный город в России, который активно переходит на электробусы и троллейбусы нового поколения, говорит он. «Власти Москвы уже заключили контракты с ЛиАЗом, КамАЗом и „Троллзой“ на поставку 200 единиц техники в 2018 году, а с 2019 года планируют закупать еще по 300 единиц в год»,— говорит Евгений Вальтер.

Емкость российского рынка пока сложно достоверно оценить, понятно, что пока он невелик, но безусловно будет расти, говорит эксперт-аналитик АО «Финам» Алексей Калачев: «Спрос на аккумуляторы „Лиотеха“ будет обеспечен использованием продукции завода в промышленных системах автономного питания, независимых системах энергообеспечения, гибридных и на основе ВИЭ, а также за счет роста сегмента электрифицированного общественного транспорта. Разработки „Лиотеха“ в этих сегментах могут составить конкуренцию импортным решениям, особенно при поддержке государства». В то же время эксперт отмечает, что в условиях высоких темпов развития мирового рынка ЛИА быстро изменяются технологии и снижается цена аккумуляторов. «Не имея средств на постоянное обновление, „Лиотех“ рискует отстать технологически и потерять возможное ценовое преимущество»,— полагает он.

Оксана Павлова