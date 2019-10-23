Нижегородским депутатам оплатят перелеты в бизнес-классе за счет городского бюджета

Городская дума Нижнего Новгорода приняла положение о возмещении депутатам расходов на командировки. Теперь за счет средств городского бюджета все народные избранники смогут компенсировать расходы на покупку билетов повышенной комфортности в вагонах СВ и бизнес-классе самолетов.

Кроме того, депутаты смогут возместить расходы по найму жилья, но не более чем за однокомнатный номер, а также затраты на получение визы и организационный взнос на участие в конференциях за границей. Депутаты, работающие в думе на постоянной основе, смогут кроме прочего рассчитывать на 700 руб. суточных. Однако есть ограничения: в год городской бюджет сможет выделить на командировки депутатам не более 1 млн руб.

За принятие положения нижегородские депутаты проголосовали в двух чтениях большинством голосов: 27 — за, 2 — против.

Роман Кряжев, Нижний Новгород