Страны распределили по wow-фактору

Бутан, Северная Македония и Аруба названы лучшими туристическими направлениями 2020 года. Рейтинг составило издательство Lonely Planet. Они оценивали страны по трем критериям — актуальность, уникальные впечатления и wow-фактор — имеется в виду мгновенный интерес и удивление, которые возникают, когда человек впервые видит страну. Почему эти государства оказались на первых местах? И сколько стоит туда съездить? Расскажут Яна Лубнина и Елена Иванова.

Королевство Бутан в Гималаях еще называют страной счастья. Благосостояние там измеряют не по ВВП, а по уровню счастья граждан — за этот показатель отвечает премьер-министр. Вообще же о Бутане обычным туристам известно немного. Для посещения иностранцев королевство размером с Московскую область было открыто чуть меньше 50 лет назад. Высокогорные монастыри, древние буддистские обряды, большие национальные парки — в «гималайский рай» едут обычно за этим. А еще в Бутане бы понравилось шведской экоактивистке Грете Тунберг — это единственная страна с отрицательным выбросом углерода. Правда, получить визу туда не так просто — по стране можно путешествовать только в сопровождении гида. А еще нужно платить за каждый день пребывания в королевстве, говорит путешественница, автор блога Orange Traveler Ольга Растегаева: «Поскольку власти лоббируют местные туристические компании, бронировать тур в эту страну можно только через них. Поэтому существует несколько тарифных сеток под разный бюджет. Самый дешевый тур стоит $250 в день, он подразумевает недорогое размещение, трехразовое питание, транспорт и обслуживание сопровождающего по маршруту. Если умножить на семь дней, то вы получите сумму в $1,5 тыс. при довольно скромном размещении».

Также в список Lonely Planet вошло африканское королевство Эсватини, бывший Свазиленд. Отели там выглядят аутентично, как традиционные глиняные хижины. Ночь в такой обойдется примерно в $400 на человека. Если же хочется комфортного и уединенного отдыха на пляже, издатель путеводителей советует поехать на Арубу, этот небольшой остров называют «Лас-Вегасом на Карибах»: казино, ночные клубы, пляжи с фламинго. Но состоятельные путешественники порой не готовы к таким направлениям — трудно добираться и получать визу, а комфорт оказывается ниже ожиданий. Оптимальный вариант — Латинская Америка, например, Перу, говорит управляющий партнер консьерж-клуба Quintessentially Russia Кирилл Левадный: «Например, Мачу-Пикчу, Перу, Священная долина совмещают в себе и удаленность, и уникальность направлений, и в то же время удобство размещения. Даже цена за перелет из Москвы, например, до Перу в среднем варьируется от 300 до 500 тыс. руб. в бизнес-классе. Ночь проживания в Belmond стоит от $300 в Куско или в Священной долине и до $800 на Мачу-Пикчу.

Если собрать все вместе, то цена за одного человека составит $10-15 тыс. – это бюджет на неделю».

Неожиданно в списке Lonely Planet оказались страны средней Азии — Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Они, как часть Шелкового пути, признаны лучшим регионом для туризма. Как говорят игроки рынка, все дело в их новизне для западного путешественника, а также в безвизовом доступе. Россияне туда практически не ездят, хотя инфраструктура готова. Ночь в одном из самых дорогих отелей Узбекистана обойдется в $300. Правда, едут туда не за европейским комфортом, а за сочетанием азиатского величия и своеобразного постсоветского колорита.

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Лучшим городом для путешествий признан австрийский Зальцбург — в следующем году там в сотый раз пройдет Зальцбургский музыкальный фестиваль. Кроме того, в рейтинг Lonely Planet вошли Вашингтон, Каир и Бонн.