Новороссийский застройщик «Посейдонов» признан банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края признал несостоятельным ООО «Кубаньжилстрой», являющееся застройщиком ЖК «Посейдон», ЖК «Посейдон-2», ЖК «Суворовский» и ЖК «Одиссей» в Новороссийске. Соответствующее сообщение размещено в Еждином федеральном реестре сведений о банкротстве. В отношении «Кубаньжилстроя» открыто конкурсное производство.Конкурсным управляющим утверждена Елена Тимофеева.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что в качестве компенсационной меры предполагаемому инвестору долгостроев «Посейдон» и «Посейдон-2» в Новороссийске может быть предложен земельный участок, где ранее планировалась стройка ЖК «Адмирал» (район бывшей мореходной школы). Вероятней всего, жилищные комплексы, оставшиеся после «Кубаньжилстроя», будет возводить компания «ПИК».

В квартиры домов ООО «Кубаньжилстрой» в Новороссийске до сих пор не въехали около 2600 человек. В эксплуатацию первые здания строительной компании должны были ввести еще в 2015 году, а полностью завершить строительство – в 2017 году. Однако в связи с нехваткой у застройщика денег работы были приостановлены. Дольщики и подрядчики подали заявления в суд о признании застройщика банкротом. В настоящий момент имущество должника арестовано.

По информации с официального сайта застройщика, датированной серединой сентября этого года, ООО «Кубаньжилстрой» официально заявлял о готовности начать работу с любыми соинвесторами, имеющими реальную возможность подключиться к работе по завершению строительства ЖК «Посейдон» и «Посейдон-2». «В качестве компенсации вложений в объекты и повышения инвестиционной привлекательности проектов, ООО «Кубаньжилстрой» в рамках действующего законодательства, готово самостоятельно предоставить соинвесторам свободные площади в указанных корпусах, а также имеющиеся земельные активы в мкр.15 и на ул. Куникова 28», - говорится в сообщении компании.

Дмитрий Михеенко