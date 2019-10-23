На пост главы Орска претендуют три человека

На пост главы Орска претендуют три человека, отобранные конкурсной комиссией. Об этом в среду сообщили в горсовете.

В числе кандидатов находится врио главы города Василий Козупица. На должность руководителя второго по численности города Оренбуржья также претендуют экс-начальник местного отделения Федеральной почтовой связи Валерий Назин и бывший главный инженер ООО «ВТК Орск» Александр Сиюгалеев. Депутаты горсовета планируют выбрать главу города 24 октября.

В апреле 2019 года глава Оренбургской области Денис Паслер отправил в отставку мэра Орска Андрея Одинцова. Вместо него врио руководителя был города назначен замглавы Орска по внутренней политике Василий Козупица.

Андрей Сазонов