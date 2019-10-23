«Полиции было известно о маршруте для перевоза мигрантов»

На востоке Англии нашли грузовик с 39 телами. Машина была припаркована в промзоне города Грейс в графстве Эссекс. Водитель арестован по подозрению в убийстве. Полиция опасается, что установление личностей жертв может занять много времени. О погибших известно лишь то, что среди них был один подросток. Подробности — у корреспондента “Ъ FM” в Лондоне Андрея Остальского.

— Речь идет о нелегальных мигрантах, остальное все пока покрыто туманом. Интересен маршрут, которым этих несчастных людей привезли в Великобританию. Судя по всему, британской пограничной эмиграционной службе удалось наладить более жесткий контроль в Дувре и других портах на востоке Великобритании. Это еще должно быть подтверждено, но по многим признакам этот болгарский грузовик, он прибыл на британскую территорию в районе города Холихед на валлийском острове Англси, то есть это Уэльс. Прибыл он туда из Ирландии, из Дублина. Водитель был из Северной Ирландии, но маршрут пролегал из Дублина фактически в противоположный конец страны — в графство Эссекс, город Грейс, это совсем уже близко от большого Лондона. То есть это тот юго-восток Англии, куда большинство мигрантов и стремится. Люди, занимающиеся этим трафиком, придумывают такие хитрые пути.

В 2000 году, например, 58 мертвых китайцев нашли в похожем грузовике, но тогда он прибыл в Дувр из Бельгии. А теперь совсем другой маршрут, о котором, оказывается, полиции было известно. Их уже предупреждала агентура, что есть какие-то попытки наладить перевоз мигрантов через Ирландию и Уэльс.

Достаточно часто бывает, что таких нелегалов привозят в грузовиках, хотя не с таким трагическим результатом, конечно, обычно. По этим прецедентам известно, что водители догадываются как минимум, они понимают, о чем примерно идет речь, что они везут людей, но подробностей они сами не знают, сколько их там. В прошлый раз, в 2000 году, водитель признался в том, что он, в общем-то, имел представление о том, что там люди, и получил 14 лет тюрьмы за гибель 58 человек.

Конечно, водители — это исполнители. За этим стоит организованная преступность, и она знает, что она делает. И водитель обычно за большие деньги соглашается стать соучастником.

В целом в Великобритании чаще всего находят нелегалов, потому что она не входит в шенгенскую зону. Их меньше, но все-таки они есть. Поток этот не мощный, но и не ослабевающий. Люди находят себе место на всяких тяжелых работах, поскольку в Великобритании на них катастрофически не хватает рук. Также есть всякие сезонные работы. Другое дело, что люди эксплуатируют трагическое положение мигрантов и платят им какие-то сущие копейки, и мало забоятся об их быте. Поэтому они и болеют, и умирают, и все что угодно. Но все равно стремятся на британскую землю. Как правило, это приводит к плачевным результатам.