Альтернативные средства доставки никотина, виды и различия

Альтернативные средства доставки никотина (АСДН) можно разделить на две основные категории: вейпы и системы нагревания табака (СНТ). В вейпах используется содержащая или не содержащая никотин жидкость, в системах нагревания табака — специально обработанный табак (в стиках или картриджах).

Принцип работы вейпа схож с принципом работы электронной сигареты: пользователь (вейпер) вдыхает пар (аэрозоль), образующийся в результате нагревания жидкости. При этом вейп больше по размерам и более сложное по функциям устройство, в котором можно регулировать количество пара, силу подачи, вкусовую отдачу.

Существуют вейпы открытого и закрытого типа. В устройствах закрытого типа действия потребителя либо не предусмотрены, либо ограничены только сменой картриджа. Системы открытого типа потребитель может самостоятельно заправлять жидкостью.

Иногда в отношении вейпов используют термин «электронная сигарета», хотя правильнее называть электронной сигаретой более простое устройство, напоминающее внешне обычную сигарету и действующее по тому же принципу, что и вейпы,— нагревания жидкости, содержащей или не содержащей никотин.

Принцип действия систем нагревания табака понятен по их названию. Жидкостей там нет, а есть специально обработанный табак (в стиках или картриджах), который нагревается, но не горит, в результате чего образуется табачный пар. Никотин при этом извлекается непосредственно из табака в процессе его нагревания.