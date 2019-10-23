Hummer помнят

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как Hummer превратился из военной в гражданскую машину, и рассуждает, какие перспективы будет иметь электрическая версия внедорожника.

Как сообщило агентство Reuters, американский концерн General Motors собирается потратить $3 млрд и уже в конце 2021 года наладить выпуск на одном из своих заводов в Детройте премиальных полноразмерных электрических внедорожников и пикапов. То есть GM решил применить опыт компании Tesla — начать с выпуска дорогих машин, а потом пополнять линейку более доступными по цене моделями. Какое-то время назад концерн пытался построить свой электрический бизнес ровно наоборот. GM наладил выпуск относительно недорогих Chevrolet Bolt, но проект не окупился.

Однако в этой новости гораздо интереснее другое: согласно инсайдерской информации, обсуждается идея выпускать эти электрические внедорожники под маркой Hummer. Если кто забыл, история этих автомобилей началась в 1981 году, когда на вооружение армии США поступили внедорожники HMMWV, которые прославились на весь мир благодаря телерепортажам о боевых действиях во время операции «Буря в пустыне».

В 1992 году стартовал выпуск гражданской версии внедорожника, получившей имя Hummer H1. Потом, в 2002 году, появился Hummer H2. Если первый Hummer практически не отличался от своего армейского прототипа, то второй уже выглядел довольно гламурно, хотя и поражал воображение своими габаритами. К слову, с 2006 по 2009 год эта модель производилась в том числе на российском предприятии «Автотор» в Калининграде. Всего там было построено 5 тыс. внедорожников, треть из которых получила прописку в Москве. Потом был Hummer H3 — самый маленький из всех. Но это уже было начало конца. После неудачной попытки продать бренд китайцам концерн General Motors решил в 2010 году закрыть проект.

Но марку помнят. И если ее возродят в виде электрических внедорожников, то, как уже успел пошутить один из американских аналитиков автомобильного рынка, «половина затрат на маркетинг уже будет оплачена».