Сбербанк: жители Екатеринбурга свою жизнь оценивают в 5,8 млн рублей

Справедливую и достаточную сумму для страхования жизни екатеринбуржцы оценивают в 5,8 млн руб., говорится в исследовании СК «Сбербанк страхование жизни» (дочерняя компания Сбербанка). Более высоко свою жизнь оценили жители Москвы (8 млн руб.), Санкт-Петербурга (7,2 млн руб.), Владивостока (7 млн руб.), а также Челябинска (6,4 млн руб.) и Тюмени (5,9 млн руб.).

Средний размер страховой суммы сильно отличается в разных социально-демографических группах и напрямую зависит от материального положения. Наименее состоятельные люди считают достаточной страховую сумму 2,4 млн руб., более состоятельные в 13,3 млн руб.

С возрастом оценка достаточной суммы для страхования жизни снижается: для молодых людей в возрасте 18–30 лет она составляет 6,9 млн руб., а для людей старше 60 лет — 4,5 млн руб.

Исследование проводилось летом-осенью 2019 года в городах с населением более 500 тыс. человек и в Севастополе. В каждом городе было опрошено 400–500 респондентов по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения.