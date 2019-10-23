На торги выставили шесть квартир СМУ «Краснодар» в Симферополе

На открытый аукцион выставлено имущество ООО «Строительно-монтажное управление “Краснодар”». С торгов планируется реализовать шесть квартир банкрота по общей начальной стоимости 33,38 млн руб. Объекты находятся в Симферополе по проспекту Победы, 211/д и 211/е, сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «Строительно-монтажное управление “Краснодар”» несостоятельным в январе 2019 года. Крупнейшими кредиторами общества были признаны «Россельхозбанк» (сумма долга – 808 млн руб.), ООО «Спецфундаментстрой» (358 млн руб.), банк «Зенит Сочи» (122 млн руб.), ВУЗ-банк (156 млн руб.), «Синтез-климат» (74 млн руб.) и Крайинвестбанк (67 млн руб.).

Как ранее писал „Ъ-Юг“, ООО «СМУ “Краснодар”» входило в группу компаний, подконтрольных Юрию Клещенко. Компания имела статус генерального подрядчика в проекте реконструкции сочинского стадиона «Фишт» к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Сумма контракта составляла 3,6 млрд руб. Также компании господина Клещенко выполняли работы на олимпийских объектах и в аэропорту Симферополя. Юрий Клещенко был арестован в начале этого года по подозрению в незаконных финансовых операциях.

Дмитрий Михеенко