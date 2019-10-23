Совладелец новосибирской «Горэлектросети» купил Центральную ТЭЦ Новокузнецка

Имущественный комплекс Центральной ТЭЦ Новокузнецка продан кемеровской компании «Стройтехпроект». Цена продажи составила 335 млн руб. Изначально актив выставлялся на торги за 837,2 млн руб. В состав лота вошли земельные участки на улице Коммунальная в Новокузнецке, комплекс ТЭЦ, здания главного корпуса, бытовых помещений, мастерских, оборудование, техника, инженерные сети и пр.

Компания «Стройтехпроект» принадлежит предпринимателю Ивану Сазыкину (100%), который также является основным владельцем новосибирского ООО «Горэлектросеть» и единственным владельцем ООО УК «Новокузнецкэнерго», директором которой является Игорь Карташев.

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил о том, что трудовой коллектив ТЭЦ переводится в компанию «Энерготранзит», которую возглавляет Евгений Лемешков — владелец ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания», связанная с УК «Новокузнецкэнерго». По словам господина Кузнецова, кадровая служба Центральной ТЭЦ закончит процедуру перевода работников до 31 октября.

Мэр отметил, что в этом году, «впервые за многие годы», Центральная ТЭЦ получила в Минэнерго России паспорт готовности к зиме 2019-2020 годов и на 100% готова к отопительному сезону. «После кризисного периода вместе нам удалось вывести Центральную ТЭЦ из банкротства,— сказал Сергей Кузнецов.— Мы начинаем жить буквально заново! Наша задача — успешно выполнять основную миссию: бесперебойно обеспечивать город энергоресурсами и при этом сохранить профессионалов своего дела, заложить новые традиции».

ООО «Центральная ТЭЦ» было признано банкротом летом 2015 года. На тот момент долги компании превышали 1,7 млрд руб. Потребителями тепловой энергии ТЭЦ являются Центральный и Куйбышевский районы Новокузнецка.

Оксана Павлова