Советникам выдадут командировочные

Советникам губернатора Самарской области на общественных началах компенсируют траты на поездки в другие регионы России. Расходы должны быть связанны с исполнением функций советника. Эксперты считают, что такое решение было принято «по чьей-то просьбе» — уже привлеченного либо возможно нового советника.

Общественным советникам губернатора Самарской области компенсируют расходы на проезд и проживание в других субъектах РФ.Проект постановления о поправках в положение о помощнике, советнике и общественном советнике губернатора опубликован на сайте областного правительства и проходит антикоррупционную экспертизу.

Компенсируемые расходы должны быть связаны с исполнением функций советника. Общественному советнику, проживающему за пределами Самарской области, на сегодня компенсируются расходы на проживание и проезд в регион, а также на проезд из Самарской области. Общественный советник (консультант) губернатора не является государственным служащим и не получает зарплаты за свою ­работу.

Согласно положению, советники должны систематически информировать и консультировать губернатора о состоянии и перспективах развития определенной сферы деятельности, разрабатывать и вносить на рассмотрение главы региона рекомендации, участвовать в формировании, организации выполнения и контроле за реализацией социально значимых проектов в своей сфере деятельности, участвовать по поручению губернатора в подготовке проектов постановлений и ­распоряжений.

На сайте областного правительства указаны четыре советника губернатора. Это Людмила Горожанина (ранее руководитель департамента администрации Самары, помощник члена Совета Федерации), бывший уполномоченный по правам человека в Самарской области Ирина Скупова, а также советник губернатора по вопросам урегулирования долевого строительства Светлана Дроздова. С 10 октября к ним присоединился и Виктор Кузнецов после ухода с должности заместителя руководителя администрации губернатора Самарской области.

На момент сдачи номера в печать не удалось уточнить в областном правительстве точное число общественных советников губернатора. В сентябре советником губернатора по культуре был назначен Сергей Филиппов после перехода с должности врио министра культуры региона на пост директора Самарского академического театра оперы и балета. В прошлом году Александр Кобенко перешел с поста министра экономического развития, инвестиций и торговли на должность операционного директора Национальной инжиниринговой корпорации (АО «НИК») и также был назначен советником на общественных началах, Виталий Стадников является общественным советником губернатора по вопросам архитектуры, дизайн-директор Acronis Денис Кортунов — советник в области информационных технологий, промышленный дизайнер Владимир Пирожков — советник по инновациям. Общественным советником главы региона является генеральный директор АНО «Институт регионального развития» Ольга Михеева.

Заведующий кафедрой социологии и психологии Самарского государственного экономического университета Владимир Звоновский считает, что решение о поправках было принято «точно по чьей-то просьбе». «Очевидно, кому-то денег не хватило или кто-то передвигается между другими субъектами. Например, он передвигается между Москвой и Санкт-Петербургом. Возможно, привлекается какой-то новый общественный помощник, которого мы пока не знаем, либо тот, кто привлечен, хотел бы отчислиться из этого числа и в качестве удерживающего фактора предлагают такую форму оплаты их трудов»,— рассуждает Владимир ­Звоновский.

Ани Айвазян