Американские сети Macy`s и Bloomingdale`s прекратят продавать вещи из меха

Вчера американская компания Macy`s Inc., управляющая сетью из 584 универмагов, объявила, что к концу 2020 года прекратит торговлю изделиями из натурального меха. Объявление также относится к универмагам Bloomingdale`s, входящим в Macy`s Inc.

«Последние два года мы внимательно наблюдали за трендами потребительского рынка, принимали отклики наших клиентов и исследовали альтернативы для меха. Мы также слушали наших коллег и представителей организаций по защите животных. Частные бренды, входящие в Macy`s, уже прекратили торговлю мехом, поэтому распространение этой практики на всю нашу компанию стало естественным шагом»,— заявил глава Macy`s Inc. Джеф Геннет.

В последнее время отказ от изделий из натурального меха стал настоящим трендом в индустрии моды. В мае стало известно, что начиная с коллекции весна-лето 2020 Prada прекратит использовать мех животных. Ранее от меха животных уже отказались такие бренды, как Michael Kors, Gucci, Burberry, Armani и Hugo Boss. А в начале октября в Калифорнии был принят закон, запрещающий с 2023 года производство и продажу меха на всей территории штата.

Евгений Хвостик