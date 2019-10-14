Калифорния переоденется из натуральных мехов

В США впервые официально запретили производство и продажу меха. Первым штатом, где появились подобные законы, стала Калифорния. Пакет документов вступит в силу в 2023 году. Под запрет попадают одежда, сумки, обувь, шляпы и другие аксессуары, изготовленные из шкур животных или в которых присутствует натуральный мех. В законе прописан запрет и на тот мех, который получили во время лицензированной охоты.

Решение властей Калифорнии имеет большое значение для мира моды и всей культуры потребления в целом, отметила гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Теперь тренд на экологичность получил государственную поддержку. «Калифорния имеет репутацию наиболее либерального штата, который поддерживает все инновации, связанные с экоответственностью, с экоэтикой. Поэтому в рамках брендинга штата это, безусловно, шаг очень логичный, популярный. В Калифорнии нет холодного сезона. Мало что меняется с точки зрения содержания гардероба жителей. Последуют ли за ней Финляндия или Исландия — я не уверена.

С точки зрения модной индустрии это тоже важный шаг, потому что сейчас движение против использования натуральных мехов становится все более и более активным, агрессивным, однако оно половинчатое, не всегда однозначное. Защита ограничивается правами на жизнь милых и пушистых зверьков. За пределами заботы оказывается весь рогатый скот. При этом уровень неоднозначности: в качестве замены меховым изделиям предлагаются изделия из искусственного меха, куртки с утеплителями. Но производство полимерных изделий, синтетических волокон наносит гораздо больший вред экологии, чем полностью разлагаемые шкуры и меха. Сейчас существует огромная потребность в развитии сырья, связанная с новым подходом к одежде, когда это не только дизайн, но еще этическая и экологическая ответственность»,— пояснила Лебсак-Клейманс.

Несмотря на обилие современных материалов, не все страны готовы переориентироваться и отказаться от меха. Среди таковых и Россия, заметил в разговоре с “Ъ FM” стилист Владислав Лисовец: «В целом, дабы показать народу и объяснить людям, что это не очень цивилизованно — носить шкуры животных, приняли такой закон. Эта тенденция уже давно в мире существует. И в Европе сейчас очень некрасиво и неприлично ходить в натуральных мехах.

Искусственный мех сегодня прекрасно делают, он отлично выглядит, стоит дешевле, можно покупать себе несколько разных вещей, что невозможно с натуральным мехом, потому что это другие деньги.

Но при этом натуральный мех всегда выглядит роскошно, богато. Еще какое-то время он будет востребован, я думаю, ближайшие лет 10-15 лет, потому что люди богатеют, потому что в странах Азии и в той же самой России натуральный мех — это показатель достатка».

Кроме закона о реализации меха калифорнийские власти подписали документ, запрещающий выступления в цирке некоторых диких животных, таких, как тигры и медведи.

Ольга Сергиенко