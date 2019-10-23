Встречный ток

ООО «Развитие и инвестиции» (РИИ), которое поставляло электроэнергию ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» с 2011 года, подало иск к предприятию на 7,7 млрд рублей из-за просрочек по платежам. Иск РИИ стал ответом на требования «Водоканала» взыскать с уже бывшего партнера 2 млрд рублей переплаты за поставку электроэнергии. Эксперты считают, что требования РИИ к «Водоканалу» чреваты банкротством предприятия, поэтому их удовлетворение крайне нереалистично.

На днях в арбитражный суд Петербурга и Ленобласти поступил иск от РИИ к «Водоканалу». Как следует из картотеки арбитражных дел, истец хочет взыскать с ГУПа 7,7 млрд рублей из-за ненадлежащего исполнения договора энергоснабжения, который действовал с 2011 до 2019 года. Адвокат РИИ Андрей Тындик разъяснил “Ъ”, что сумма требований к «Водоканалу» образовалась в результате нарушения сроков оплаты электроэнергии. «До июня 2016 года договор исполнялся без проблем, потом начались просрочки. Мы надеялись, что разногласия удастся решить путем переговоров. Кроме того, были перестановки во власти, которые оказали свое влияние. Но договориться вне суда не удалось»,— отметил юрист. По его словам, у «Водоканала» с поставщиком электроэнергии взаимные претензии. 15 октября ГУП подал иск к РИИ на 2 млрд рублей из-за завышенных, как посчитали на предприятии, платежей по договору, который действовал между сторонами около восьми лет.

В «Водоканале» считают иск РИИ необоснованным. Ранее в Смольном сообщали, что передали материалы в отношении РИИ в правоохранительные органы, проводится проверка. Напомним, помимо переплат за электроэнергию, у «Водоканала» были и другие проблемы. Контрольно-счетная палата, проверив деятельность ГУПа за 2016–2017 годы и начало 2018 года, обнаружила у организации признаки возможного банкротства. Позже необоснованные затраты были выявлены по страхованию имущества предприятия. Сокращая необоснованные затраты ГУПа, Смольный добился снижения темпов роста ранее утвержденных тарифов для населения на водоснабжение и водоотведение с 8% до 3% с 1 июля 2019 года.

«Иск РИИ выглядит крайне нереалистично с точки зрения возможностей взыскания суммы и, скорее, представляет собой ответный удар в юридической борьбе между поставщиком и заказчиком»,— считает глава агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.

Алексей Кириченко