Налоговая заглянет в тарелку к рестораторам

Налоговой инспекции Нижегородской области за девять месяцев удалось собрать в бюджет почти полмиллиарда рублей по результатам проверок. За это время УФНС проверило строительные, транспортные компании и частные клиники, заставив доплатить в бюджет налоги, от которых предприниматели уклонялись, и увеличить размер официальной зарплаты. Теперь налоговики нацелились на ресторанный бизнес и обещают проверить сетевые заведения и мелких игроков рынка.

В Нижегородской области объем реальных расходов жителей превысил уровень их официальных доходов на 300 млрд руб. Об этом глава регионального управления ФНС РФ (УФНС) Виктор Большаков заявил на пресс-конференции, посвященной проблеме серых зарплат. По его словам, эти цифры позволяют судить об уровне нелегальных доходов нижегородцев. За девять месяцев в консолидированный бюджет Нижегородской области поступило 121,3 млрд руб. налоговых платежей и сборов, из них НДФЛ составил 50,8 млрд руб., что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увод зарплат в тень остается одним из самых популярных способов так называемой агрессивной оптимизации налоговых платежей, сообщил Виктор Большаков.

«Это может происходить в различных формах, например таких, как неоформленные трудовые отношения или частичная легальная выплата заработной платы. Работодатели, использующие подобные схемы, находятся под пристальным вниманием ФНС. Особое внимание мы обращаем на тех, кто платит заработные платы ниже МРОТ или ниже средней зарплаты по отрасли по конкретному виду деятельности», — рассказал господин Большаков.

По его словам, с 2019 года изменились подходы в работе регионального управления ФНС с предпринимателями, заподозренными в выплате серых зарплат. Теперь налоговая занимается проверкой не отдельных бизнесменов, а сразу отраслей. «Сейчас в поле нашего зрения находится строительство, транспорт и, чтобы картинка была поинтересней, клиники, оказывающие платные медицинские услуги. Отработав с несколькими представителями, мы получаем эффект сарафанного радио по всей отрасли», — рассказал глава УФНС и привел в пример работу с транспортными компаниями.

В начале года после объяснений в УФНС руководители восьми предприятий добровольно приняли решение доплатить в бюджет 18 млн руб. Аналогичным образом четыре медицинских центра увеличили легальную зарплату своим сотрудникам на 44%, причем некоторые сделали это, не дожидаясь приглашения в налоговую. Всего в результате этой работы в консолидированный бюджет области дополнительно поступило почти 450 млн руб.

Зарплата ниже МРОТ или средней по отрасли является для налоговой лишь первым звоночком, который заставляет проанализировать деятельность компании.

Зачастую в таких случаях выявляется целый спектр финансовых нарушений, связанных с обналичкой, использованием фирм-однодневок, сокрытием выручки и неправильным использованием контрольно-кассовой техники. Из-за использования контрольно-кассовой техники мы сейчас выявили для себя еще один рисковый сегмент бизнеса — общественное питание. Здесь первые признаки нарушений — отсутствие чеков и отказ принять платеж по карточке. По этим признакам мы уже сейчас определяем круг игроков общепита, с которыми начнем работу в ближайшее время», — пообещал главный налоговый инспектор.

Он уточнил, что работа ведомства нацелена на получение серьезного бюджетного эффекта, поэтому внимание приковано к крупным нижегородским ресторанным сетям, так как в них работает большое число сотрудников. «Но это не значит, что мелким предприятиям общепита можно не волноваться — с крупных мы только начнем. Но я хотел бы донести до всех участников рынка, что мы не хотим для них участи владельца сети «Корчма «Тарас Бульба»» (владелец московской сети Юрий Белойван отбывает срок один год и девять месяцев лишения свободы за неуплату налогов на 650 млн руб.). Мы хотим, чтобы они ввели чеки и белые зарплаты, и тогда вопросов к ним не будет», — подытожил глава УФНС.

По словам одного из участников ресторанного рынка, в сфере общественного питания действительно есть предприятия, в которых клиентам говорят: «У нас аппарат сломался, поэтому только наличные». «Но я думаю, что это делают предприятия, которые находятся на грани — на балансе между нулем и минусом; в состоянии предзакрытия они стараются свести концы с концами. Те, у кого дела идут нормально и стабильно, такого себе не позволяют. Если у них и случаются подобные вещи, то это не позиция бара или ресторана, скорее всего, кто-то из сотрудников решил схитрить, пока этого не видят», — отметил собеседник “Ъ-Приволжье”. Ресторатор полагает, что по части выплаты серых зарплат общепит не является передовой отраслью, которую нужно срочно начинать проверять.

Президент ресторанной группы компаний ПИР Александр Котюсов сообщил “Ъ-Приволжье”, что осведомлен о планах налоговой инспекции проверить заведения общепита, и добавил, что проверки уже начались. По его словам, ПИР не допускает нарушений налогового законодательства, а законопослушность коллег обсуждать отказался.

Андрей Репин