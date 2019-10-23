Выбор не за вами Профильный комитет отклонил проект о прямых выборах с перевесом в один голос

Инициативу парламентской оппозиции о возвращении прямых выборов глав муниципалитетов рассмотрел комитет заксобрания Пермского края по госполитике. Проект поддержали четверо членов комитета, еще пятеро рекомендовали его отклонить. Любопытно, что за прямые выборы высказывались даже некоторые единороссы. Однако они утверждали, что проводить такие выборы можно только в муниципалитетах, не зависимых от краевых дотаций. Эксперты предполагают, что проект будет отклонен на пленарном заседании, но считают, что сложившаяся система выбора глав нуждается в реформировании.



Комитет Законодательного собрания Пермского края по госполитике и местному самоуправлению рассмотрел инициативу фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» о возвращении прямых выборов глав муниципалитетов. Оппозиция предлагает выбирать руководителей территорий Пермского края «на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании». Сейчас глав муниципалитетов выбирают депутаты местных представительных органов из кандидатов, прошедших конкурсный отбор.

Депутат от «Справедливой России» Андрей Колесников напомнил, что в Пермском крае существовал удачный опыт проведения прямых выборов. «Мы с гордостью выбирали Игумнова (Геннадия, экс-губернатора Пермской области.— „Ъ-Прикамье“), Трутнева (Юрия, экс-мэра Перми, бывшего губернатора Пермской области.— „Ъ-Прикамье“). Процесс вспоминается совершенно положительно. Можно применять этот опыт на компактных территориях, где все друг друга знают и все видно»,— предложил поддержать проект господин Колесников.

«Все понимают, что выборы — самый честный путь к управлению территориями»,— заявил заместитель председателя комитета по госполитике, депутат от «Единой России» Николай Благов. Однако он добавил, что «только несколько территорий Пермского края сами себя кормят». «Я долго проработал руководителем крупных предприятий и понимаю, что если я даю в какую-то территорию деньги, то должен контролировать, как их будут тратить. Допустим, в Косе или Елово выбрали какого-нибудь революционера, и он распоряжается этим бюджетом. Мы в нашем не очень спокойном обществе получаем еще одну мини-революцию»,— поделился опасениями парламентарий. По его словам, можно попробовать ввести прямые выборы глав «в тех территориях, где люди научились зарабатывать».

Директор филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» — «ПермНИПИнефть», депутат от партии власти Надежда Лядова сообщила, что в крупном бизнесе выбирают руководителя исходя из его квалификации и компетенций. «Никогда никому не придет в голову дать рабочему коллективу возможность выбрать человека, который будет меньше спрашивать, будет популистом»,— заявила госпожа Лядова. По ее словам, руководители территорий «в первую очередь должны иметь опыт работы и квалификацию». «Я не говорю, что население не способно выбрать таких людей. Но есть очень большие риски»,— добавила депутат и заявила, что будет голосовать против инициативы.

Исполнительный директор совета муниципальных образований Пермского края Александр Русанов сообщил, что отрицательные отзывы на проект подготовили 42 муниципалитета. «На правлении совета мы обсудили этот вопрос и тоже приняли отрицательное решение»,— добавил господин Русанов. «Существующая система уже устоялась, и не нужно ее пересматривать каждые четыре-пять лет, менять уставы. Система работает, и работает эффективно»,— пояснил исполнительный директор совета. Он добавил, что конкурсные процедуры не дают стать главой человеку с криминальным прошлым, «а на прямых выборах такие люди избирались».

Губернатор Пермского края Максим Решетников также подготовил отрицательное заключение. По его мнению, существующий способ избрания «позволяет создать условия для замещения этой должности квалифицированными лицами, чей уровень и качество профессиональной подготовки способствуют успешному решению возложенных на них задач». Кроме того, губернатор утверждает, что прямые выборы приведут к увеличению финансовой нагрузки на муниципальные бюджеты.

По итогам обсуждения проект поддержали четверо парламентариев, «против» высказались пятеро. Таким образом, профильный комитет рекомендовал отклонить проект на пленарном заседании 24 октября.

Прямые выборы руководителей муниципалитетов в Пермском крае были отменены в 2014 году. Тогда краевой парламент по инициативе Совета глав муниципальных образований принял законопроект, согласно которому главы муниципалитетов избираются представительными органами по результатам конкурсного отбора. В 2016-м депутаты заксобрания рассмотрели несколько альтернативных проектов, предложенных думой Гремячинска, а также представителями КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», предусматривающих возвращение к прямым выборам. Однако все они были отклонены. Большинство депутатов поддержали консервативную инициативу, сохранявшую конкурсный отбор.

Политический консультант Сергей Иванов прогнозирует, что парламентское большинство не поддержит инициативу о возвращении прямых выборов. В то же время, эксперт назвал действующую систему несовершенной: «Аргументы о том, что профессионализм и эффективность глав, прошедших конкурсный отбор, выше, чем избранных на прямых выборах, на практике не подтверждаются. Если же рассуждать о том, что большинство территорий являются дотационными и краевые власти хотят контролировать бюджетные средства, то проще перейти к прямым назначениям глав губернатором. Так будет честнее перед жителями территорий».

Константин Кадочников