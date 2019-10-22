Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области

В хуторе Чернозубов Орловского района Ростовской области произошла перестрелка. Погибли пять человек, еще двое госпитализированы с травмами, сообщили “Ъ” в пресс-службе регионального управления МВД. СКР возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

По версии полиции, у местных жителей произошел конфликт из-за участков для выпаса скота. В ходе конфликта было применено, в частности, охотничье ружье.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону