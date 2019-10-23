Гражданам предложили скинуться на МФО

Микрофинансисты пытаются избежать введения жестких требований к инвестированию средств граждан в микрофинансовые компании (МФК). Участники рынка предлагают альтернативный подход — позволить МФК самостоятельно проводить тестирование инвесторов, а граждан, ранее уже финансировавших микрофинансовый рынок, отнести к отдельной категории инвесторов без установления каких-либо ограничений. Законодатели считают рынок МФО рискованным, однако не против допуска на него таких инвесторов после проведения тестирования.

СРО «МФО "МиР"» направила в ЦБ, Госдуму и Совет федерации письмо с поправками к закону «О рынке ценных бумаг» (есть в распоряжении “Ъ”). В нем предлагается разрешить неквалифицированным инвесторам вложения в МФК через покупку их облигаций и размещение вкладов после прохождения тестирования на понимание рисков с установлением минимальной суммы сделки. «В силу особого регулирования и ограниченного перечня инвестиционных инструментов МФК для инвестиционной работы с ними не требуется таких знаний, как для инвестирования на фондовом рынке или работы с кредитными организациями»,— считают авторы письма. Предполагается, что тестирование могут проводить как МФК или СРО МФО. Вместе с тем, по мнению СРО, целесообразно ввести категорию инвесторов, имеющих опыт инвестиций в МФК, и разрешить им вложения средств без прохождения тестирования и ограничений по сумме.

В сентябре ЦБ в новой версии законопроекта о квалификации инвесторов предложил существенно ограничить вложения граждан в МФК, разрешив покупать их облигации и размещать вклады только квалифицированным инвесторам. Сейчас этот статус может получить инвестор с активами 6 млн руб., законопроект предполагает увеличение порога до 10 млн руб. При этом минимальная сумма вложений в МФК должна составлять не менее 1,5 млн руб. (см. “Ъ” от 25 сентября). На данный момент ограничений для покупки гражданами облигаций микрофинансистов нет, по займам установлен порог 1,5 млн руб., но квалификации инвестора не требуется.

По словам председателя совета СРО «МиР» Эльмана Мехтиева, «у микрофинансистов уже сложилась достаточно цельная категория инвесторов, и, как правило, это достаточно опытные игроки, знакомые со спецификой работы компаний, регулированием и способные самостоятельно оценить соотношение риска к доходности».

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что для неквалифицированных инвесторов должны быть установлены достаточно жесткие ограничения при вложении в МФК вне зависимости от того, имели ли граждане ранее такой опыт или нет. «Рынок МФО довольно рискованный, и инвестиции в него вызывают вопросы, в том числе и с точки зрения экономического смысла,— уточнил он.— Без прохождения тестирования неквалифицированным инвесторам не стоит разрешать такие вложения». При этом если разработанные для неквалифицированных инвесторов тесты будут соответствовать требованиям Банка России, то возможно разрешить проведение тестирования СРО МФО и самим участникам рынка, заключил господин Аксаков. В ЦБ подтвердили получение письма и сообщили, что «предложения будут рассмотрены в установленном порядке». В Совете федерации не ответили на запрос “Ъ”.

Эксперты отмечают, что средства в МФК в подавляющем большинстве вкладывают неквалифицированные инвесторы, поэтому логично, что микрофинансисты будут пытаться сохранить для них максимально удобный доступ на рынок. «Однако наличие опыта подобных инвестиций не является подтверждением того, что физлицо реально осознает все риски,— говорит инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.— Поэтому вряд ли стоит ожидать, что для инвесторов в МФК будут сделаны существенные послабления». На классическом рынке инвесторам доступны намного менее рискованные альтернативные инструменты, поэтому, если ЦБ проводит политику ужесточения на нем, безусловно, аналогичные, если не более жесткие меры должны быть приняты по отношению инвестиций в МФО, заключает аналитик.

Светлана Самусева