Граждан отодвинут от микрофинансов

ЦБ подготовил для микрофинансистов очередные ужесточения. На этот раз регулятор планирует существенно ограничить вложения граждан в микрофинансовые компании (МФК) — покупать их облигации и размещать вклады смогут только квалифицированные инвесторы. Для этого гражданам потребуется иметь объем вложений в ценные бумаги не менее 10 млн руб. Участники рынка указывают, что это может привести практически к полному прекращению финансирования МФО со стороны физлиц. Впрочем, правозащитники видят в нововведениях единственный шанс защиты граждан от потери таких инвестиций.

В новой версии законопроекта о квалификации инвесторов (есть в распоряжении “Ъ”) ЦБ предлагает ввести жесткие требования к инвестированию средств граждан в МФК. Так, минимальная сумма сделки должна составлять не менее 1,5 млн руб. и «физическое лицо должно являться либо быть признанным квалифицированным инвестором в соответствии» с 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», указано в поправках к закону. Это требование распространится после принятия закона и на займы, привлекаемые МФК от граждан, и на вложения в их облигации. По действующему законодательству физлицо признается квалифицированным инвестором, если в общем случае объем его вложений в ценные бумаги — не менее 6 млн руб. Законопроектом предлагается увеличить это требование до 10 млн руб.

Сейчас ограничений для покупки гражданами облигаций микрофинансистов нет, по займам установлен порог 1,5 млн руб., но квалификация инвестора не требуется. По оценке директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ивана Уклеина, суммарный объем инвестиций физлиц в микрофинансовый рынок с учетом облигаций на 1 июля составлял порядка 23 млрд руб.

Участники рынка ждут от таких нововведений катастрофических последствий. «При реализации законопроекта без учета позиции рынка финансирование МФО со стороны частных инвесторов сократится на 99%,— говорит директор по правовым и корпоративным вопросам группы компаний Eqvanta Александра Новицкая.— Предложение по категоризации квалифицированного инвестора несправедливо по отношению к текущим инвесторам МФО, которые с 2014 года получают соответствующий доход».

По словам гендиректора TWINO Ашота Торосяна, на данный момент облигации размещают лишь несколько крупных МФК. Чтобы купить облигации, гражданин должен как минимум открыть брокерский счет плюс оформить другие бумаги, то есть такие инвестиции неподготовленный пользователь делать просто не может, уверен он. По мнению главы МФК «Мигкредит» Олега Гришина, никаких сверхзнаний о рисках инвестирования именно в МФК квалификация инвестора не дает. «Многие банки обеспечивают статус квалифицированного инвестора техническим способом, прогоняя определенный объем сделок через счет клиента, это никак не повышает его статус и не дает осознания, что он находится уже в другой категории»,— указывает он.

Возможности микрофинансовых компаний по привлечению средств ограниченны, а поправки еще больше усугубят ситуацию, отмечают эксперты. По словам председателя совета СРО «МиР» Эльмана Мехтиева, несмотря на то что МФК являются крупнейшими игроками рынка, они сталкиваются с недостатком фондирования, ведь банки до сих пор неохотно кредитуют МФО. «Перекрыть для компаний доступ к частным инвестициям означает лишить их средств на развитие,— отмечает он.— Рынок считает нелогичным причислять действующих инвесторов, у большинства из которых многолетний опыт инвестирования в МФК, к неквалифицированным». Такие ограничения обеспечат проблемы с доступностью фондирования в этом сегменте, что в свою очередь усугубит ситуацию внутри рынка, считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Впрочем, правозащитники полагают, что столь жесткий подход оправдан. «Чтобы оценивать все риски, потребителю действительно необходимо обладать вполне определенным уровнем квалификации,— говорит руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.— Вследствие повышения интенсивности регулирования многие участники покинули рынок, и их частные инвесторы столкнулись с серьезными сложностями, пытаясь вернуть средства».

Светлана Самусева, Полина Смородская