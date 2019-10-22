В Челябинске осудили создателя финансовой пирамиды, обманувшего 150 человек

Центральный районный суд вынес приговор жителю Казани Андрею Макарову. Он признан виновным в организации финансовой пирамиды - КПК «Рост», в которую завербовал 150 южноуральцев. Общая сумма привлеченных средств превысила 21 млн руб., сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В суде установлено, что Андрей Макаров создал ООО КПК «Рост» и несколько его обособленных подразделений. Он брал у людей деньги и обещал ежемесячный доход в размере 18% от вложенных средств. Обязательства перед первыми клиентами исполнялись за счет получения денег от новых вкладчиков. В 2014-2015 годах обвиняемый таким образом привлек средства 150 жителей Челябинской области на сумму более 21 млн руб.

Центральный районный суд признал Андрея Макарова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере). Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.