Лукашенко: ситуация вблизи границ Белоруссии накаляется

Ситуация вблизи границ Белоруссии, как и во всем мире, накаляется с каждым часом, заявил президент страны Александр Лукашенко на церемонии награждения государственными наградами военнослужащих собственной службы безопасности. По словам господина Лукашенко, им нужно «сделать все» и «быть впереди всех подразделений» для защиты мира в Белоруссии.

«Вместо пояса добрососедства, который мы предлагаем, вырисовывается дуга нестабильности. И в этой ситуации вы должны сделать все, чтобы даже не дать повода деструктивным силам разрушить мир, созданный на этой земле»,— приводит слова господина Лукашенко его пресс-служба.

«В мирное время вы не только обеспечиваете свой фронт работ, но и демонстрируете всем, особенно внутри нашего общества, что мир и покой в нашей стране — вещь непреходящая, мир непоколебим. В случае, не дай бог, агрессии против нашего государства все мы — воины элитного подразделения, и наша задача — быть впереди всех подразделений, чтобы защитить страну, отечество и граждан»,— обратился президент Белоруссии к собственной службе безопасности.

Напомним, в мае стало известно, что ближайший соратник Александра Лукашенко бывший заместитель главы Совбеза Белоруссии, экс-глава службы безопасности президента Андрей Втюрин обвиняется во взятке. По версии КГБ Белоруссии, российская структура заплатила ему почти $150 тыс. за продвижение своих интересов в республике. В конце апреля полковника Втюрина уволили из Совбеза с формулировкой «за дискредитацию звания военнослужащего».

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ FM” «Андрея Втюрина отдалили от Александра Лукашенко».