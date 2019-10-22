Воронежская экс-дознаватель признана виновной в подлоге и фальсификации

Бывшая дознаватель ОМВД России по Таловскому району признана виновной и осуждена условно на полтора года лишения свободы с аналогичным испытательным сроком и лишением права занимать должности в правоохранительных органах на два года за фальсификацию доказательств по уголовному делу (ч. 2 ст. 303 УК РФ) и служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба СКР по Воронежской области.

Как установлено судом, с 25 апреля по 24 мая 2018 года осужденная изготовила официальные документы, в том числе протокол допроса подозреваемого. В нем было указано, что подозреваемый якобы признался в преступлении. Дознаватель убедила его расписаться в протоколе. Причинами действия дознавателя названы стремление избежать дисциплинарной ответственности за неполноту предварительного расследования и нарушение процессуальных сроков, улучшение служебных показателей, а также желание уменьшить объем своей работы.

Ирина Лобанова