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Фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ

Компания «Лента» полностью зарегистрируется на Кипре

Акционеры «Ленты» одобрили перерегистрацию компании с Виргинских островов на Кипр. В Лимассол будет переведен офис компании, официально ее название изменится на Lenta PLC.

Решение акционеров было принято на внеочередном собрании, сообщает ПРАЙМ. В «Ленте» перерегистрацию объясняют оптимизацией управленческих расходов.

Напомним, что «Лента» была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. Управляет 246 гипермаркетами и 131 супермаркетом. Долю пакета в 77,99% контролирует «Севергрупп».

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