Вместо автоконцерна Changan производством машин в Липецке может заняться российская компания

Сборка автомобилей в липецком индустриальном парке «Рождество» может возобновиться —вместо заморозившего свой проект китайского автоконцерна Changan резидентом такого профиля в парке может стать российская компания. Об этом рассказал в ходе пресс-конференции замглавы администрации Липецкой области Дмитрий Аверов. «Надеемся, что проект на площадке в Красном возобновится, будем вести переговоры с одной из российских профильных компаний»,— заявил чиновник. При этом господин Аверов назвал «маловероятной» возможность строительства автоконцерном Lifan завода по сборке автомобилей в ОЭЗ ППТ «Липецк»: «Очень маловероятно, что придёт, хоть мы и открыты».

Главной причиной прекращения выпуска китайских автомобилей марки Changan стал повышающийся утилизационный сбор, который должен уплачивать автопроизводитель или экспортер в РФ. Для ценовой ниши бюджетных автомобилей Changan эта выплата — существенный удорожающий факторо.

Китайский автопроизводитель Lifan не стал строить сборочное производство в ОЭЗ «Липецк», поскольку счел проект «недостаточно эффективным».

Подробнее о проекте читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Changan CS75 заехал к "Рождеству"».

Ирина Лобанова