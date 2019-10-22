TRD готовит тюнинг-проект на базе новой Toyota Supra

Компания Toyota готовит новый проект на базе купе Toyota Supra последнего поколения, который покажут на выставке SEMA Show.

Автомобиль GR Supra 3000GT Concept, созданный спортивным подразделением Toyota Racing Development (TRD), получит обвес в стилистике одноименного комплекта для японского купе предыдущего поколения.

Судя по тизеру, опубликованному на YouTube, новая GR Supra 3000GT Concept будет отличаться расширенным кузовом, капотом с дополнительными вентиляционными отверстиями и массивным антикрылом.

Дебют концепт-кара GR Supra 3000GT Concept пройдет в Лас-Вегасе 5 ноября. Напомним, премьера нового поколения спорткара Toyota Supra состоялась в январе 2019 года на автосалоне в Детройте, а в феврале был показан тюнинговый концепт-кар GR Supra Performance Line Concept TRD.