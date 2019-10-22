Счетная палата: господдержка Северного Кавказа не дала ожидаемого эффекта

Счетная палата России заявила, что меры поддержки для развития регионов Северного Кавказа пока не принесли ожидаемого эффекта. Выполнена только треть инвестпроектов, по которым создано 577 рабочих мест. По мнению Счетной палаты, это «не может кардинально изменить ситуацию на рынке труда».

«Говорить о решении запланированных задач социально-экономического развития, в том числе о снятии напряженности на рынке труда в регионах Северного Кавказа, пока преждевременно. Из 27 запланированных инвестпроектов в 2017–2018 годах реализовано только девять»,— приводит пресс-служба слова аудитора Светланы Орловой.

Всего в 2017–2018 годах было направлено 8,8 млрд руб. на социально-экономическое развитие по программе «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года». Из них 5,5 млрд руб.— это средства федерального бюджета. В 2017 году привлечено внебюджетных инвестиций на 22% от планового показателя, а в 2018 году — 36%.

Уже после проведения проверки количество реализованных проектов достигло 12, что позволило создать 774 рабочих места, говорится в сообщении.

По задумке авторов новой версии госпрограммы развития Северо-Кавказского федерального округа, нужно сократить государственную поддержку региона и более активно привлекать частных инвесторов.

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