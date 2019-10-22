Саратовское УФСБ заподозрило адвоката еще в одном мошенничестве

В Энгельсе Саратовской области бывший адвокат подозревается в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Ранее в отношении нее было возбуждено дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 УК

РФ), уточняет пресс-служба регионального СУ СК.

Как уточняют следственные органы, в начале июня 2015 года к адвокату обратился подозреваемый в совершении преступления гражданин. Юрист пообещала клиенту, что сможет решить вопрос с прекращением уголовного дела в отношении него. Она потребовала передать ей 1 млн руб. для последующей передачи средств сотрудникам правоохранительных органов, уточнили в СУ СК. Клиент согласился и передал указанную сумму, однако адвокат, как полагает следствие, присвоила денежные средства и распорядилась по собственному усмотрению. Преступление выявили сотрудники саратовского УФСБ.

Кроме того, весной этого года адвокат получила от представителя организации, уличенной в мошенничестве, 5,1 млн руб. для передачи должностным лицам за принятие решения о прекращении уголовного дела. При передаче средств женщину задержали.

Идет следствие.

Марина Ковалева