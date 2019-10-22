В Ростовской области производство мяса сократилось на 37%

За январь — сентябрь 2019 года в Ростовской области произвели 195,4 тыс. т скота и птицы на убой, сообщает Ростовстат. Этот показатель составляет 63,4% к аналогичному периоду 2018 года, следовательно, зафиксировано сокращение объема производства на 36,6%.

Сократилось также производство яиц — за указанный период в хозяйствах Ростовской области получено 1,3 млрд штук, что на 9,4% меньше, чем в январе—сентябре прошлого года. Производство молока составило 850,3 тыс. тонн, столько же его произвели в аналогичный период 2018 года.

Кристина Федичкина