Сборку грузовиков Mitsubishi Fuso в Набережных Челнах планируют возобновить в 2020 году

В начале 2020 года «ДК рус» - совместное предприятие КамАЗа и Daimler намерено возобновить сборку грузовиков Mitsubishi Fuso, пишут «Ведомости».

Сборка грузовиков была приостановлена в мае 2019 года. Работников, которые занимались производством машин, перевели в другие подразделения СП, в частности, на сборку грузовых машин Mercedes-Benz. По словам главы бизнес-подразделения Fuso в стране Оксаны Караховой, приостановка произошла из-за «оптимизации дальнейших бизнес-процессов, направленных на стратегическое развитие бренда в России». Решение об этом принимало руководство «Даймлер КамАЗ рус».

В данный момент на российском рынке продаются грузовики Mitsubishi Fuso, собранные в прошлом году и в первой половине 2019-го.

"Ъ-Казань"