Учения по обеспечению устойчивого рунета будут проходить ежегодно

Правительство подписало постановление о проведении учений «по обеспечению устойчивого и безопасного интернета» не реже раза в год. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовых актов.

План учений утверждает Минкомсвязи с ФСБ и Роскомнадзором до 1 декабря. Под учениями понимается «совокупность технических и тактических мероприятий», которые необходимо провести в «конкретной ситуации возникновения угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования» интернету.

Документ подразумевает и внеплановые учения. Они могут проходить как на территории одного региона, так и по всей России. Постановление вступает в силу с 1 ноября.

Ранее Роскомнадзор начал устанавливать оборудование для обеспечения «устойчивости» рунета. По словам главы ведомства Александра Жарова, завершатся работы к ноябрю. К проекту Роскомнадзора присоединились все крупные операторы связи.

Напомним, президент России Владимир Путин 1 мая этого года подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета, закон вступит в силу с 1 ноября 2019 года (за исключением положений о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен, которые вступят в силу с 1 января 2021 года). Закон предполагает, что в случае угрозы отключения рунета Россия «может осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования». Блокировкой запрещенного контента будет заниматься Роскомнадзор.

О том, кто заработает на законе о «суверенном рунете»,— в материале “Ъ” «Электрофильтрация всей страны».