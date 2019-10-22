Украина разбирает старые закупки

Бывший замглавы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский 21 октября вышел под залог из следственного изолятора, куда был помещен после предъявления ему обвинения в злоупотреблении служебным положением. Разгорающийся скандал вокруг бизнес-партнера и соратника экс-президента Петра Порошенко может стать первым громким делом против группы высокопоставленных представителей бывшего руководства Украины, возбужденным при новом президенте Владимире Зеленском.

Залог в размере 10,6 млн гривен (свыше 27 млн руб.) за Олега Гладковского был внесен на третий день его пребывания в СИЗО, куда бывший замглавы СНБО попал в конце прошлой недели при драматичных обстоятельствах — во время попытки покинуть территорию Украины. Как сообщили в Генеральной прокуратуре, господин Гладковский планировал вылететь одним из международных авиарейсов из аэропорта Борисполь, но сделать этого не успел: его задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

«Бывшего первого заместителя секретаря СНБО заключить под стражу с правом внесения залога в размере 10 623 100 гривен. Сумма залога соответствует убыткам, которые, по предварительным оценкам, были нанесены деятельностью бывшего первого заместителя секретаря СНБО»,— говорится в судебном решении, в соответствии с которым Олег Гладковский из аэропорта Борисполь был отправлен в изолятор.

Пробыв под стражей двое суток, господин Гладковский за это время успел объявить голодовку в знак протеста против незаконного, по его мнению, судебного преследования.

На свободу он вышел во второй половине дня в понедельник, после того как в суд пришло подтверждение оплаты залога. Деньги, согласно сообщению защиты, внесли родственники Олега Гладковского. Не исключено, что среди них был сын арестованного Игорь Гладковский, который вместе с отцом стал одним из главных героев журналистского расследования, проведенного проектом Бигус.Инфо. Репортеры, изучавшие бизнес-связи семьи Гладковских, утверждали, что отец и сын причастны к поставкам украинской армии контрабандных запчастей из России. По данным расследования, Гладковский-младший искал поставщиков и договаривался о завозе деталей, часто сомнительного качества, тогда как Гладковский-старший крышевал схемы сына.

Выйдя на свободу под подписку о невыезде, Олег Гладковский остается подозреваемым — ему запрещено покидать Киевскую область, информацию о его перемещениях правоохранительные органы отслеживают при помощи электронного браслета, надетого ему на ногу. В ближайшее время под угрозой возврата в СИЗО господин Гладковский будет обязан сдать следователям свой заграничный паспорт.

Задержание члена ближайшего окружения экс-президента Порошенко, оказавшегося фигурантом коррупционного скандала еще до президентских и парламентских выборов этого года, стало новым поворотом в деле бывшего высокопоставленного силовика, который был уволен с должности замглавы СНБО еще 4 марта, но до последнего времени не подвергался судебному преследованию.

Ранее прокуратура возбудила несколько уголовных дел в отношении ряда вероятных участников преступных схем, но самого Олега Гладковского и его сына Игоря среди них не было.

Только 18 октября, после нескольких месяцев разоблачительных публикаций и шумных акций радикалов, сопровождавших предвыборные митинги Петра Порошенко, Гладковскому-старшему впервые было вручено уведомление о том, что он стал подозреваемым в деле о коррупционных закупках для нужд украинской армии. В украинском криминальном производстве предъявлению обвинения предшествует уведомление о подозрении в совершении преступления.

По официальной версии следствия, впрочем, отличающейся от версии журналистов Бигус.Инфо, владелец автомобильной компании «Богдан Моторс», во время работы в СНБО Олег Гладковский использовал служебное положение в интересах своего частного бизнеса. В частности, он подозревается во включении в государственный оборонный заказ и закупке за счет госбюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ-6317 («Богдан-6317») по завышенным ценам у предприятия «Автосборочный завод №2», входящего в состав «Богдан Моторс». В результате этой деятельности, как подсчитали в Национальном антикоррупционном бюро Украины, государству был нанесен ущерб на сумму более 10,62 млн гривен (свыше 27 млн руб.).

Кроме того, господин Гладковский подозревается в том, что не задекларировал доходы своей супруги, полученные в 2017–2018 годах за сдачу в аренду элитной недвижимости в Киеве.

Особый резонанс история Олега и Игоря Гладковских вызвала в связи с тем, что в ходе избирательной гонки 2019 года она стала одним из главных аргументов противников Петра Порошенко, добивавшегося переизбрания на второй срок. Главный конкурент Петра Порошенко на выборах Владимир Зеленский обещал навести порядок в сфере армейских закупок и посадить всех причастных к преступным схемам в оборонной промышленности. В первую очередь господин Зеленский указывал на необходимость отправить за решетку Гладковских, называя их в своих речах Свинарчуками. Эту фамилию и отец, и сын носили до 2014 года, когда официально сменили ее на более благозвучную.

Неудивительно, что первым задержание Олега Гладковского прокомментировал проигравший выборы Петр Порошенко. «Еще с римских времен популисты у власти всегда управляют по правилу "хлеба и зрелищ". Когда недодают хлеба, то кормят шоу. Феерическими задержаниями можно срывать аплодисменты. Но к первому антракту зрители увидят, что в театральном буфете пусто»,— заявил господин Порошенко, комментируя историю с началом судебного преследования своего соратника в специальном видеообращении.

Однако в прокуратуре считают, что Олег Гладковский может быть причастен к целому ряду преступлений и ниточка следствия может привести к другим высокопоставленным фигурам. Так, генпрокурор Руслан Рябошапка в эфире телеканала ICTV заявил, что бывший высокопоставленный сотрудник СНБО «имеет определенные связи» с экс-депутатом Сергеем Пашинским, находящимся в СИЗО. За решеткой господин Пашинский оказался по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений: зимой 2016 года он из боевого оружия выстрелил в мужчину в ходе бытового конфликта. Между тем, по информации расследования журналистов издания НВ, экс-депутат был одним из организаторов схемы по закупке устаревших бронемашин за рубежом с последующей продажей их по завышенным ценам украинской армии. Еще одним участником этой схемы в расследовании называется Олег Гладковский.

«Мы только на этой неделе зарегистрировали три производства, которые могут быть связаны с этим же лицом (Сергеем Пашинским.— “Ъ”). Более того, подозрение, которое связано с Гладковским, также имеет определенные связи с этим фигурантом»,— заявил генпрокурор Рябошапка, добавив, что не исключает появления в ближайшие недели новых дел, связанных с двумя экс-чиновниками.

В Киеве также не исключают, что в ходе расследования может появиться версия причастности к коррупции бывшего непосредственного руководителя Олега Гладковского, экс-главы СНБО Александра Турчинова.

Переход Олега Гладковского в статус подозреваемого произошел вскоре после того, как опросы зафиксировали первое после его избрания президентом существенное снижение рейтинга Владимира Зеленского: он потерял около девяти пунктов и на сегодняшний день составляет 66%. В этой ситуации серия громких разоблачений бывших представителей высшего руководства страны может позволить действующему главе государства остановить негативную тенденцию в общественном мнении, связанную с обострением в Донбассе и началом болезненных внутренних реформ, вызвавших неоднозначную реакцию в стране.

Матвей Шиманов, Киев; Сергей Строкань