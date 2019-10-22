Оперативники вмешались в сходку

В конце прошлой недели в Ростове-на-Дону и Батайске Ростовской области задержали троих членов организованного преступного сообщества «Сельмаш», занимавшихся вымогательством денег и недвижимости у предпринимателей и заключенных. Один из задержанных — брат главы группировки Нодари Асояна, который, предположительно, скрывается на Украине. В ближайшее время он может быть объявлен в международный розыск.



В пятницу, 18 октября, пресс-служба УФСБ России по Ростовской области распространила сообщение о задержании в Ростове двух членов организованного преступного сообщества «Сельмаш» Валерия Стурки и Георгия Иванова (криминальная кличка второго — Жора Ассириец). Вскоре в ведомство обратился житель Батайска, который рассказал о местонахождении еще одного участника ОПГ — Азиза Бадалова. Его также задержали оперативники. Всех троих подозреваемых заключили под стражу, их обвиняют в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и в вымогательстве (ст. 163 УК РФ).

Как рассказал “Ъ-Юг” источник в правоохранительных органах, Валерий Стурки и Георгий Иванов были задержаны на одной из сходок группы. Поводом для задержания стали материалы, ранее собранные правоохранителями.

По данным следствия, в 2013 году члены ОПГ вымогали у занимавшегося торговлей предпринимателя 7 млн руб., однако задокументировать этот факт удалось только в 2018 году. Еще один эпизод вымогательства связан с требованием членов «Сельмаша» к другому предпринимателю, работающему в сфере строительства, выплатить им 3 млн руб. Кроме того, они угнали у потерпевшего автомобиль Toyota Camry. «Поводом для вымогательства, как правило, служили мнимые долги потерпевших членам ОПГ»,— рассказали в пресс-службе. Также члены ОПГ собирали деньги с заключенных в общак, а у одного из них в 2016–2017 годах вымогали квартиру.

Таким образом, пока в деле трое потерпевших. Следователи предполагают, что их может быть гораздо больше, однако многие, скорее всего, не станут обращаться с заявлениями из соображений личной безопасности, отмечает источник “Ъ-Юг” в правоохранительных органах.

По информации источника “Ъ-Юг”, ОПГ «Сельмаш» действует в регионе с 2004 года. Члены группы вымогали деньги с тех, кто занимался предпринимательством незаконно (контрабанда, контрафакт). Возглавляет «Сельмаш» вор в законе Нодари Асоян. Считается, что «Сельмаш» — это его вторая ОПГ, до нее с января 2002-го по март 2006 года Асоян руководил группой, которая совершала кражи у пассажиров на главном автовокзале Ростова. Предполагается, что сейчас Нодари Асоян скрывается на территории Украины. В ближайшее время его объявят в международный розыск.

Как выяснили оперативники, один из задержанных накануне в Ростове подозреваемых — Валерий Стурки — является братом Асояна. Задержанный вместе с ним Георгий Иванов ранее был судим за причинение тяжких телесных повреждений и хранение наркотиков в крупным размере. В федеральном розыске сейчас также находятся члены ОПГ Сергей Кочконян и Михаил Кобалия. Еще один член «Сельмаша», Эдик Оганесян (криминальная кличка — Эдулик), отбывает наказание в колонии за ранее совершенные преступления.

Кристина Федичкина