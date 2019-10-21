«Мостотрест» оштрафован за незаконные работы на набережной канала Грибоедова

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности СПб ГБУ «Мостотрест» по ст.7.14 КоАП РФ за проведение несогласованных работ по установке в апреле этого года металлического ограждения на набережной канала Грибоедова — от дома №131 до Могилевского моста.. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Суд установил, что работы на участке, являющемся объектом культурного наследия, были проведены без разрешения комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Во время судебного заседания представитель «Мостотреста» данный факт не оспаривал, однако заявил, что учреждение не должно нести административную ответственность, поскольку уже к ней привлекалось постановлением ГАТИ, а объект вовремя демонтировало.

Тем не менее, суд назначил предприятию наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.