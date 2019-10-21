Замначальника отдела ГУ МВД по Ростовской области подозревают в получении взятки

В Ростовской области задержали заместителя начальника отдела главного следственного управления ГУ МВД по Ростовской области Дениса Шутько. Его подозревают в получении 500 тыс. руб. взятки, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, 22 сентября полицейский через посредника пообещал гражданской жене подозреваемого в неком преступлении составить протоколы следственных действий, которые могли бы повлиять на решение суда. За это Денис Шутько попросил 500 тыс. руб. Обвиняемый и его жена согласились с условиями, но обратились в полицию с заявлением. 25 сентября посредник встретился

с заявителем в кафе в Аксайском районе и получил деньги, после чего его и Дениса Шутько задержали полицейские. Из сообщения прокуратуры следует, что посредник также был действующим сотрудником полиции. В отношении него и Дениса Шутько возбуждено дело по п. «в» ч. 5 ст. 290, п. «б"ч. 3 ст. 291.1 УК РФ.

Кристина Федичкина