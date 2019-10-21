ПДД в России могут изменить для беспилотных автомобилей

Правила дорожного движения могут быть изменены к 2022 году с учетом появления на дорогах беспилотных автомобилей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на вице-президента по технологиям НП «ГЛОНАСС» Евгения Белянко.

«Когда беспилотников будет не 10-20, а тысячи, изменения в ПДД вносить будет необходимо. Представители ГИБДД уже заявили о том, что граждан необходимо подготовить для интеграции беспилотных автомобилей в столичный трафик, — подчеркнул господин Белянко. — С Госавтоинспекцией мы прорабатываем вопрос о внесении изменений в правила. Они должны быть готовы к 2022 году, когда закончится юридический эксперимент в сфере беспилотного транспорта, утвержденный правительством в конце 2018 года».

Напомним, в 2018 году было принято постановление правительства России о проведении в Москве и Татарстане эксперимента (продлится до 2022 года), в рамках которого технологии беспилотных машин будут отрабатываться при движении в общем потоке. Также в конце 2018 года представители ГИБДД объявили о моратории на внесение изменений в правила дорожного движения. Позже Госавтоинспекция опровергла сделанное заявление.