Мэрия подготовила к концессии четыре подземных перехода в Воронеже

Власти Воронежа подготовили конкурсную документацию для заключении концессионных соглашений о реконструкции четырех подземных пешеходных переходов в областном центре. Об этом мэр Вадим Кстенин сообщил на совещании в облправительстве.

Речь о переходах через Московский проспект у технического госуниверситета, через проспект Революции у здания ЮВЖД и Петровского сквера, через улицу Ворошилова у механического завода и переход на пересечении улиц Димитрова и Волгоградской.

«Реконструкция подземных переходов позволит создать объекты, отвечающие современным требованиям безопасности и удобства, а также снизить финансовую нагрузку бюджета, направленную на ремонт, благоустройство и текущее содержание объектов на протяжении срока концессии»,— сказал господин Кстенин. Конкурс на концессию мэрия планирует назначить, по его словам, «в ближайшее время».

В феврале 2018 года в концессию уже был отдан переход у цирка в центре города. Сейчас продолжается его реконструкция. Таким образом, единственным оставшимся в обслуживании городских властей может стать закрытый переход через Плехановскую улицу у бывшего магазина «Детский мир». Его в 2011 году к 425-летию Воронежа городские власти уже отремонтировали за 15 млн руб., но несколько лет спустя его для борьбы с вандалами замуровали металлической решеткой.

О критике концессии переходов в Воронеже — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников