Французская марка Institut Esthederm запускает в России новую линию по уходу за кожей

16 октября 2019 года в московской Галерее классической фотографии состоялся официальный запуск новой гаммы по уходу за кожей Excellage французского бренда Institut Esthederm. Специальным событием стал public talk «Искусство быть в гармонии с возрастом» с участием Виржини Кутюро, Анны Матвеевой, Светланы Бондарчук и Натальи Власовой. Каждая из спикеров имеет непосредственное отношение к теме красоты: Вирджини является научным директором компании NAOS, экспертом с более чем 20-летним опытом в изучении эффективности продуктов и восприимчивости кожи. Анна Матвеева — фотохудожник, автор выставки «Уникальность», Светлана Бондарчук — главный редактор, телеведущая и бизнес-деятель, Наталья Власова — известный визажист, основательница московской школы визажистов Mosmake. Основной темой развернувшейся беседы стало принятие собственной красоты и естественности: спикеры обсудили страхи и комплексы, с которыми сталкивается множество женщин.

Кроме того, обсуждался и подход марки Institut Esthederm к теме возраста и работы с возрастными изменениями кожи. Философия марки — это поиск баланса и гармонии, способов, которые помогут обеспечить кожу поддержкой в течение длительного времени, опираясь не на сиюминутный, а на долговременный эффект. Вместо чрезмерного ухода за кожей средства Institut Esthederm научат ее правильно функционировать. Главным открытием марки стал ингредиент «Умный полисахарид», который играет ключевую роль в сохранении молодости кожи и реактивирует жизненно важные клеточные соединения, уплотняя кожу и тонизируя ее. В коллекцию входят три продукта, которые составляют ежедневную программу ухода, решающую основные задачи по восстановлению плотности, питания и сияния кожи: сыворотка, крем для лица и для кожи вокруг глаз.