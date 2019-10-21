Торг уместен

В IV квартале 2019 года в Перми запланировано проведение примерно 50 ярмарочных мероприятий. По итогам аналогичного периода предыдущего года, такое же количество ярмарок было проведено в краевой столице в течение всего года. Ранее расширить практику их организации поручил губернатор Пермского края Максим Решетников. «Нужно распространять опыт проведения ярмарок выходного дня и добиваться, чтобы местные производители могли спокойно приехать в город и реализовать свою свежую, качественную продукцию», – отметил глава региона на заседании регионального Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата.

Начиная с этого года, организацией ярмарок на территории краевой столицы занимается МКУ «Пермский центр бизнеса». В первом полугодии в ярмарочных мероприятиях приняли участие около 820 местных производителей. Глава Перми Дмитрий Самойлов отмечает, что ярмарки – это одна из форм поддержки малого и среднего бизнеса в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Так, прикамские производители получают бесплатные торговые места для реализации продукции. Для этого нужно лишь написать заявление в Пермский центр бизнеса. Заявки на участие в ярмарках в электронной форме принимаются от предпринимателей на сайте бизнес-инкубатора. Можно также оставить ее по адресу: ул. Петропавловская, 185. Тут же в центре бизнесмены могут получить консультативную и информационную поддержку. «Юридические вопросы, налогообложение, бизнес-планирование, маркетинг предприятия, взаимодействие с органами власти – темы, которые волнуют предпринимателей и в которых сотрудники бизнес-инкубатора помогут разобраться», – говорит господин Хабибуллин, директор МКУ «Пермский центр бизнеса».

По данным специалистов центра, основной спрос на территории Перми сложился в период сезонных ярмарок, в частности по продаже сельхозпродукции. Ярмарки предоставляют жителям города возможность приобрести качественные товары местных производителей. Это, прежде всего, продукты, в том числе из ассортимента здорового питания: мясо, молоко, мед и овощи. На традиционных осенних и весенних ярмарках всегда представлен большой выбор картофеля, многолетних кустарников, рассады и цветов. Так, к осени цены на овощи падают, поэтому в это время на них максимальный спрос. В период весенних ярмарок наиболее распространены покупки материала для посадок. Еще одно направление торговли – это эксклюзивные изделия и сувениры народных мастеров: вышивка, изделия из бересты, натуральная кожа и мех, головные уборы и одежда. «Зачастую жители города могут приобрести здесь товары, которых нет на полках магазинов», – отмечает Руслан Хабибуллин. Фактически ярмарки становятся альтернативой нелегальным и полулегальным торговым точкам с товарами сомнительного качества.

Всего в Перми определено 17 площадок для организации ярмарок.

«Фермерский продукт – это, как правило, не тот товар, который есть в крупных торговых сетях, – соглашается вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова. – На ярмарке покупатель может приобрести продукт именно у того, кто его произвел, ведь торговлю практически всегда ведут сами фермеры или члены их семей. Им тут же можно задать вопросы о том, из чего этот продукт произведен, о его свойствах и получить квалифицированные ответы». Сейчас, по ее словам, власти и ТПП прорабатывают новые форматы проведения ярмарок. Согласно замыслу, теперь ярмарка должна стать не только местом торговли, но и праздника, как это было исторически. То есть мероприятие должно быть с элементами праздника. Пока что в новом формате прошла ярмарка в День города, на которой жители и гости Перми поставили рекорд, выпив за один день две тонны кваса.

Осенью на городской эспланаде состоялось ярмарочное мероприятие «Новая пермская дегустация». Основным его мотивом стало локаворство – использование в приготовлении еды местных продуктов. Свою продукцию представили около двадцати участников проекта «Покупай пермское» – от индивидуальных предпринимателей до крупных компаний, например АО «Пермский свинокомплекс». Стоит отметить, что принадлежность к бренду «Покупай пермское» уже сама по себе свидетельствует о высоком качестве продукции. На данный момент к проекту присоединилось более двухсот производителей продовольственных и непродовольственных товаров, а также поставщиков различного рода услуг. Часть из них прошли добровольную сертификацию и получили право размещать на своей продукции знак «Покупай пермское. Гарантия качества».

В этот раз посетители осенней ярмарки смогли принять участие в многочисленных мастер-классах по приготовлению различных блюд и коктейлей, а также прослушать лекции врачей, посвященные здоровому образу жизни. Также на ярмарке из пермских продуктов было приготовлено сто литров борща. Таким образом, даже обычная покупка продуктов превращается из довольно рутинного мероприятия в праздник для всей семьи. Следующая тематическая ярмарка будет приурочена к Новому году. Ее посетители смогут не только купить подарки и продукты к столу, но и снова окунуться в праздничную атмосферу.

Еще одно назначение ярмарок – организация коммуникации между местными производителями и покупателями-горожанами. Для фермеров нередко ярмарка – это самопрезентация перед потенциальными покупателями. Чаще всего у них нет возможности нанимать сотрудников для сбыта продукции. А на ярмарках производители могут заявить о себе без затрат на маркетинг и рекламу. Сейчас власти обдумывают идею создания сервиса, с помощью которого фермерские продукты можно заказать через интернет и получить их точках выдачи в Перми или через доставку на дом.

Предприниматель из Троицы (Пермский район) Александр Беккер занимается реализацией домашних колбас и деликатесов. По словам господина Беккера, на ярмарочных площадках он работает один-два раза в неделю, как правило в пятницу и субботу. «Ярмарка – это самое первое место, где предприниматель может о себе заявить, – считает он. – Мы продаем продукцию с фирменными наклейками, на которых указаны наши координаты. Потом от звонков просто нет отбоя, люди начинают заказывать товары с доставкой в офис или на дом». Предприниматель отмечает, что на таких мероприятиях у торговцев есть возможность наладить деловые связи и просто пообщаться между собой в неформальной обстановке. «Мы занимаемся, по сути, одним и тем же, у нас одинаковые проблемы, поэтому выезд на ярмарку – это еще и возможность узнать о чужом опыте», – подчеркнул Александр Беккер.

Индивидуальный предприниматель из Соликамска Наталья Букина, которая занимается продажей сыров, говорит, что участие в пермской ярмарке она впервые приняла осенью. На мероприятие она была приглашена как участник проекта «Покупай пермское». «Во-первых, я смогла увидеть в лицо своих заказчиков, так как заказы на большую часть продукции оформляются через Инстаграм, – рассказала она. – Кроме того, было интересно пообщаться с другими сыроварами, посмотреть на их продукцию, обменяться опытом. Скоро я поеду к коллегам на экскурсию на их производство». При этом госпожа Букина намерена продолжать участвовать в ярмарках на территории Перми. «Это не только работа, но и приятная атмосфера», – пояснила предприниматель.