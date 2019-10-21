«УРАЛХИМ» провел в Перми поиск идей развития

30 сентября 2019 года на Межрегиональном экспортном форуме в Перми прошел региональный этап акселератора идей «УРАЛХИМ» – элемент роста». Ученые и начинающие бизнесмены представили свои проекты на суд жюри. Лучшие разработки по итогам региональных этапов будут реализованы в ходе инновационного развития компании «УРАЛХИМ».

Константин Иванов, руководитель департамента по связям с органами государственной власти и международной деятельности АО «ОХК «УРАЛХИМ», куратор проекта «УРАЛХИМ» – элемент роста»:

– Задача конкурса – постоянный мониторинг новых научных идей и стартапов в регионах. Лучшие мы выбираем для инвестиций либо для масштабирования в рамках холдинга. Первое направление – это идеи, которые можно использовать в научно-исследовательских работах компании. Второе – практические решения, которые можно внедрить на предприятиях холдинга для оптимизации производственного процесса.

Акселератор идей «УРАЛХИМ» – элемент роста» работает с 2017 года как часть инновационной политики компании. Два стартапа, победившие в предыдущих отборах, были интегрированы в дочерний проект «УРАЛХИМа» – создание сервисной цифровой платформы Digital Agro для владельцев и менеджеров агробизнеса. В этом году среди представленных проектов были идеи по улучшению городских почв, по внедрению искусственного интеллекта в управление производственными системами, по созданию инновационных компонентов питания.

Анастасия Осокина, к.б.н., старший научный сотрудник ФГБУН «Удмуртский ФИЦ УрО РАН» (Ижевск):

– В Пермь я приехала с надеждой, что организаторов акселератора заинтересует мой проект по разработке компонентов для продуктов питания из личинок большой восковой моли. Во время выступления я рассказала о его плюсах. Полагаю, что сотрудничество с «УРАЛХИМом» вполне возможно, потому что продукт интересный, а рынок сбыта довольно большой.

Многолетняя активность компании «УРАЛХИМ» в поиске и внедрении инноваций высоко оценивается научным сообществом Пермского края.

Иван Огородов, руководитель Пермского НИИ сельского хозяйства – филиала ПФИЦ УрО РАН:

– Такой способ оценки идей, когда эксперты рассматривают все: от совсем малых инициатив до уже состоявшихся разработок, – является очень действенным. Большой конкурс «УРАЛХИМ» – элемент роста» принесет компании много интересных проектов.

Некоторые из стартапов, представленных на региональных этапах акселератора в 2019 году, получат от компании «УРАЛХИМ» небольшие гранты целевого характера на доработку или испытания продуктов и прототипов. С командами, чьи разработки находятся в высокой степени готовности, сотрудничество может начаться сразу после принятия решения об этом.