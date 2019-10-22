«Такой день рождения бывает только один раз» Андрей Рублев о выигрыше Кубка Кремля

Победой россиянина Андрея Рублева в Москве завершился 30-й турнир «ВТБ Кубок Кремля». На следующее утро после воскресного финала против француза Адриана Маннарино, завершившегося со счетом 6:4, 6:0, новоиспеченный чемпион в интервью корреспонденту “Ъ” Евгению Федякову поделился своими свежими ощущениями, рассказал о некоторых событиях, предшествовавших домашнему успеху, и объяснил, почему не хочет, чтобы теннисный сезон заканчивался.

— В воскресенье вам исполнилось 22 года. Как спалось после предельно насыщенного положительными эмоциями дня?

— Честно говоря, почти никак. Времени на сон практически не осталось. С утра только успел собрать вещи и отправился в аэропорт. Лечу в Вену, где во вторник на следующем турнире мне играть пару вместе с Кареном Хачановым. А в среду — первый круг одиночки.

— Это был лучший день рождения в вашей жизни?

— Безусловно. Даже не знаю, повезет ли мне еще когда-нибудь выиграть финал 20 октября. Наверное, такой день рождения бывает только один раз. Просто удивительное совпадение!

— Матч против Маннарино сложился гораздо легче, чем, например, встреча первого круга с вашим ровесником Александром Бубликом. Вы рассчитывали на такой вариант?

— Конечно, нет! И в мыслях не имел, что смогу обыграть Маннарино так уверенно. Но в итоге удалось избежать триллеров и драм. После игры мы перекинулись парой фраз с моим тренером Фернандо Висенте, и он сказал, что когда я чувствую себя уверенно и умно играю, то за мной всегда интересно наблюдать со стороны.

— Вы работаете с испанцем уже несколько лет и не раз называли его идеальным для себя тренером. Чем он вам так подходит?

— Всем понемногу. С ним никогда не бывает скучно. Он старше на двадцать лет, но мы быстро сошлись характерами, пониманием тенниса, взглядами на жизнь. Все как-то совпало воедино, и мне кажется, что у нас классно получается.

— Висенте можно назвать строгим тренером?

— Нет. Да и не нужна мне излишняя строгость. Люди, которые меня окружают, хорошо знают, насколько я требователен к себе. Поэтому Фернандо никогда не заводит меня, не добавляет масла в огонь, а, наоборот, старается успокоить. В моем случае это очень ценное качество.

— В детстве вам удавалось в качестве болбоя подавать мячи чемпионам Кубка Кремля?

— А я им никогда не был, в отличие от своих друзей. А вот смотреть матчи Кубка Кремля всегда ходил с удовольствием.

— Где вам больше понравилось играть — в «Олимпийском», где вы в 2014 году очень удачно дебютировали в сборной России в матче Кубка Дэвиса против португальцев, или в «Крылатском»?

— Трудно сказать. Сначала мне нравилось в «Олимпийском». Но потом там поменяли покрытие, и я почувствовал себя не очень комфортно: за шесть лет выступлений на Кубке Кремля не выиграл ни одного матча. А в «Крылатском» с первой же попытки смог победить. Так что было бы глупо отрицать, что в новом зале мне было очень хорошо.

— 18 ноября в Мадриде начинается финальная часть Кубка Дэвиса, который будет разыгрываться по новой формуле. Пока главной надеждой сборной России многие считают Даниила Медведева. Но может получиться так, что основная нагрузка там ляжет на вас с Кареном Хачановым. Вы уже готовите себя к этому — по крайней мере, морально?

— Пока нет. Но я понимаю, что последние три месяца были для Дани очень насыщенными, и если он через неделю здорово сыграет в Париже, а затем на итоговом турнире в Лондоне, то приедет в Мадрид уставшим. Но может получиться и по-другому, поэтому заранее нельзя предсказать, как все сложится. Давайте немного подождем. До Мадрида осталось уже меньше месяца.

— Согласны с довольно распространенным мнением, согласно которому вам, Медведеву и Хачанову помогает прогрессировать конкуренция друг с другом?

— По мне это не имеет особого значения. Потому что я не ставлю перед собой задачи быть лучше, чем кто-то еще. Моя цель — самосовершенствование. Я стремлюсь полностью реализовать свой потенциал, не акцентируя внимание на других. Разумеется, я профессиональный спортсмен и буду очень рад, если когда-нибудь смогу подняться выше всех. Но даже если этого не случится, нужно будет просто признать, что кто-то умеет играть в теннис лучше меня. Не вижу в этом ничего сверхъестественного.

— Вам не обидно, что сезон близок к завершению именно в тот период времени, когда удалось набрать отличную форму? Или уже сказывается осенняя усталость?

— Усталости нет. Есть желание играть, и не хочется, чтобы сезон заканчивался. Правда, продолжительного отдыха у меня не будет. Ведь примерно через три недели после Кубка Дэвиса уже придется лететь в Австралию.

— В 2017 году вы выиграли первый титул в Умаге, дошли до четвертьфинала US Open, стали первой ракеткой России. Но за последние два сезона перенесли две травмы — спины и руки, пропустив в общей сложности четыре месяца. Обидно было простаивать в то время, когда другие уходили вперед?

— Конечно. Мне было очень жаль терять время. Но и надежда оставалась. Я верил, что смогу вернуться более сильным и наверстать упущенное.

— В этом смысле примером для всех теннисистов должен служить Энди Маррей, который девять месяцев назад перенес эндопротезирование тазобедренного сустава, а в воскресенье в Антверпене выиграл свой 46-й титул. В январе в социальных сетях вы выразили британцу поддержку. А сейчас еще не успели обменяться с ним поздравлениями?

— Нет. У него сейчас на телефоне столько сообщений, что мое наверняка затеряется среди них. Но при первой возможности я, конечно, обязательно поздравлю Маррея. То, что ему удалось совершить, чрезвычайно круто. Таких волевых людей, как Энди, в нашем виде спорта единицы.

— Вы сами-то надеялись зимой, что Маррей вернется?

— Можете не верить, но да, было у меня такое ощущение. А когда после операции Энди рассказал, что у него ничего не болит, я подумал, что теперь-то уж для него точно не все потеряно. И, выходит, оказался прав.

Состав сборной России на финальную часть Кубка Дэвиса Федерация тенниса России (ФТР) объявила состав на финальную часть Кубка Дэвиса, которая пройдет в Мадриде. Об этом сообщает пресс-служба ФТР. В состав команды вошли Даниил Медведев (4-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов), Карен Хачанов (9-е), Андрей Рублев (22-е) и Евгений Донской (118-е). Сборная России сыграет с командами Испании и Хорватии в группе В, первый матч россияне проведут против испанцев 19 ноября. Каждая встреча будет состоять из одной парной и двух одиночных игр. В состав сборной Испании вошли Рафаэль Надаль (2-е место в рейтинге), Роберто Баутиста Агут (10-е), Пабло Карреньо Буста (34-е), Фелисиано Лопес (59-е) и Марсель Гранольерс (113-е). В финальной части турнира примут участие 18 сборных, которые будут поделены на шесть групп по три в каждой. В группе А сыграют команды Франции, Сербии и Японии, в группе С — Аргентины, Германии и Чили, в группе D — Бельгии, Австралии и Колумбии, в группе Е — Великобритании, Казахстана и Нидерландов, в группе F — США, Канады и Италии. Победители групп и две лучшие команды, которые займут вторые места, выйдут в 1/4 финала турнира. Полуфиналисты Кубка Дэвиса гарантируют себе участие в турнире 2020 года. Финальная часть турнира пройдет в Мадриде с 18 по 24 ноября, призовой фонд составит $20 млн. ТАСС