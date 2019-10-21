Потенциально опасными в Удмуртии назвали 43 гидротехнических сооружения

43 гидротехнических сооружения в Удмуртии являются потенциально опасными, разрушение их плотин грозит затоплению населенных пунктов, дорог федерального и республиканского значения. Об этом на заседании президиума госсовета республики заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Денис Удалов, сообщает пресс-служба регионального парламента. По его словам, более половины сооружений находятся в эксплуатации более 30 лет. 11 сооружений находится в оперативном управлении минприроды Удмуртии. Всего в республике 1181 гидротехническое сооружение прудов на водотоках, из них 296 прудов площадью более 5 га.

В 2019 году на капремонт гидротехнических сооружений, реализацию мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология», а также финансирование отдельных переданных субъекту федеральных полномочий в области водных отношений было выделено из федерального бюджета 48,1 млн руб. В региональном бюджете на этот год предусмотрено 16,2 млн руб. на выполнение работ по содержанию и обеспечению безопасной эксплуатации ГТС, 15,1 млн руб. – на финансирование капитального ремонта сооружений и разработку соответствующей проектно-сметной документации, а еще 8,3 млн руб. предусмотрено на мероприятия по использованию водных объектов.

В этом году министерство планирует защитить еще ряд проектов, что обеспечит капитальный ремонт ГТС на водохранилище на реке Седмурча в селе Брызгало Вавожского района, Кинеусьском водохранилище на реке Ныша у деревни Кинеусь Можгинского района, реке Сюмсинка в селе Сюмси. В 2021-2022 годах запланирован капитальный ремонт гидротехнических сооружений на реках Пироговка в деревне Пирогово Завьяловского района и Сюгаилка в селе Большая Пудга Можгинского района.