«Арсенал» и «Сочи» сыграли вничью в матче РПЛ

Футболисты тульского «Арсенала» сыграли вничью с «Сочи» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая на стадионе «Арсенал» в Туле встреча завершилась со счетом 1:1.
Голы забили: Александр Ломовицкий (43) — Андрей Мостовой (6).
«Арсенал» с 15 очками занимает 11-ое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 13 очками на 13-ом месте.
26 октября в рамках 14-го тура РПЛ «Арсенал» сыграет в гостях с «Ахматом», «Сочи» в тот же день проведет матч на выезде с «Ростовом».
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