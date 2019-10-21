Level Group поднимает планку

Группа «Букет» продает свой самый ликвидный земельный участок — в районе станции МЦК «Шелепиха» на левом берегу Москвы-реки на западе Москвы. Покупателем может стать Level Group экс-сенатора Вадима Мошковича. Хотя другой компании предпринимателя, «Русагро», перешли права требования по кредитам «Букета», участники рынка недвижимости считают, что сделка с площадкой у станции МЦК «Шелепиха» будет денежной.

ГК «Букет» продает один из крупнейших своих девелоперских активов — площадку в Причальном проезде, 8 у станции метро и МЦК «Шелепиха» на западе Москвы, рассказали два собеседника “Ъ” на рынке недвижимости. По их словам, покупателем может стать Level Group Вадима Мошковича. Представители сторон воздержались от комментариев.

Правообладателем участка в базе «СПАРК-Интерфакс» указано АО «Инспайр», учредители которого не заявлены. Но в сентябре у компании сменился гендиректор: вместо Романа Попова руководителем стал Роман Пылкин. Человек с такой же фамилией и инициалами занимается проектной документацией Level Group, следует из информации на сайте девелопера.

Участок в Причальном проезде занимает 2,6 га на территории бывшего Московского жирового комбината. Выпуск масложировой продукции был основной специализацией «Букета» — группа управляла холдингом «Солнечные продукты» комбинатами в Москве, Новосибирске, Саратове и других городах. Владеет группой Владислав Буров. Сейчас «Букет» проходит процедуру банкротства, а в конце 2018 года права требования по кредитам ГК у Россельхозбанка получили структуры «Русагро» Вадима Мошковича.

В феврале газета «Ведомости» сообщала, что структурам господина Мошковича могут перейти за долги и девелоперские активы «Букета», включая участок в 1-м Грайвороновском проезде, а также две площадки Тушинского машиностроительного завода — на улице Свободы и в проезде Досфлота на северо-западе Москвы. На этих землях можно построить комплексы общей площадь около 2 млн кв. м. Но в итоге площадку в 1-м Грайвороновском проезде приобрела группа ПИК, которая договаривается и о покупке земель в Тушино, говорит собеседник “Ъ”. В ПИК не комментируют переговоры.

В Причальном проезде Level Group сможет возвести около 170 тыс. кв. м недвижимости, из которых жилая площадь составит около 130 тыс. кв. м, считает управляющий партнер «Метриум» Мария Литинецкая. Объем инвестиций госпожа Литинецкая оценивает примерно в 8 млрд руб. Еще 3–3,5 млрд руб. может составить сумма сделки с «Букетом», полагает партнер Colliers International Владимир Сергунин. По его подсчетам, выручка Level Group от продажи квартир составит около 25 млрд руб. Директор департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Игорь Роганович уверен, что стоимость участка была ниже 2,5–3 млрд руб., а прибыль от реализации проекта не превысит 7 млрд руб. Управляющий партнер группы Veta Илья Жарский отмечает, что участок продается с существенной скидкой, поскольку расположен на территории бывшей промзоны, которой нужна рекультивация.

Основным преимуществом будущего проекта в «Метриуме» называют расположение — на первой линии Москвы-реки. В Knight Frank отмечают, что в районе высокая конкуренция: рядом строится семь жилых комплексов. По словам господина Сергунина, площадка была наиболее интересным активом «Букета», в том числе благодаря разрешительной документации: у продавца согласован градостроительный план земельного участка. Консультант отмечает, что участок будет одним из крупнейших у Level Group и таким образом повысит качество портфеля девелопера. Покупателями Level Group, полагает он, станут в первую очередь резиденты «Москва-Сити», которым будет удобно добираться до работы.

Елизавета Макарова, Халиль Аминов