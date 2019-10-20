Золотой дебют Анны Щербаковой

Два лутца в четыре оборота, блестяще исполненные Анной Щербаковой в произвольной программе, помогли 15-летней дебютантке Skate America, бывшей после короткого проката четвертой, стать победительницей первого этапа Гран-при в Лас-Вегасе, а два акселя в 3,5 оборота обернулись бронзой для Елизаветы Туктамышевой, которая в первый день выступлений шла пятой. По серебряной награде увезут из США танцевальный дуэт Александра Степанова—Иван Букин и спортивный — Дарья Павлюченко—Денис Ходыкин. Бронзовой медалью по итогам мужского турнира был отмечен и Дмитрий Алиев.

Действующая чемпионка России Анна Щербакова, из-за падения на дорожке шагов в короткой программе оставшаяся лишь четвертой, в итоге стала победительницей Skate America — стартового этапа традиционной коммерческой серии, завершившегося в Лас-Вегасе. Столь существенная подвижка спортсменки из группы Этери Тутберидзе произошла за счет исполнения ею произвольной программы, в самом начале которой она чисто исполнила два уникальных для женского фигурного катания прыжка — лутца в четыре оборота. При этом второй из них был сделан в каскаде с тройным тулупом. И несмотря на единственную помарку — недокрут в каскаде тройной флип—тройной сальхов, Анна Щербакова набрала 227,76 балла, что позволило ей подняться на верхнюю ступень пьедестала, потеснив с нее на второе место любимицу местной публики Брэди Теннелл.

Россиянка рассказала, что до окончания программы ехала, думая только о том, чтобы дотерпеть и не расслабиться, не позволив себе недочетов. «Не хотела глупых ошибок, отдавать баллы на мелочах,— цитирует победительницу Sportbox.ru.— Старалась не зацикливаться на вчерашнем прокате. Родители помогали не зацикливаться, а тренеры правильно настроили, чтобы я смогла показать свой максимум». На предстоящих соревнованиях, заметила Анна Щербакова, она будет стремиться быть еще более уверенной в себе, чтобы чисто выступать и в короткой, и в произвольной программах. А следующим стартом россиянки станет этап Гран-при в Китае 8–10 ноября.

Две позиции после произвольного проката отвоевала и Елизавета Туктамышева, замкнувшая тройку сильнейших. Это произошло в первую очередь из-за умелого исполнения ученицей Алексея Мишина сразу двух тройных акселей — прыжков в 3,5 оборота, которым владеют всего лишь несколько фигуристок в мире. При этом один из двух акселей экс-чемпионка мира прыгнула в каскаде с двойным тулупом. А вот тройной риттбергер фигуристка недокрутила.

Елизавета Туктамышева Фото: Reuters

Комментируя свое выступление, Елизавета Туктамышева отметила, что ей удалось представить эту программу более качественно, чем короткую накануне.

«Хочется, чтобы мое выступление представляло собой цельный спектакль, для чего надо работать над тем, чтобы всю программу докатывать на одном дыхании. Пока это не удается. Когда переживаю, сильнее забиваются ноги и тяжелее кататься. А если выхожу раскрепощенной, то все дается легче. Надо сделать так, чтобы, даже нервничая, я докатывала легко»,— цитирует фигуристку Sport24.

Спортивная пара Дарья Павлюченко—Денис Ходыкин, бывшие после короткой программы вторыми, так вторыми в итоге и остались, что стало успехом для молодых россиян, для которых нынешний сезон во взрослом фигурном катании всего лишь второй. А победили лидировавшие и в первый день выступлений китайцы Пен Чен—Цзинь Ян. Бронзу получили американцы Хэвен Денни—Брендан Фрейзер.

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин Фото: Reuters

Произвольная программа воспитанников Сергея Доброскокова и Сергея Рослякова была наполнена сложными прыжковыми элементами, потянув на самую высокую оценку за технику — 65.84.

И это несмотря даже на то, что партнерша упала с тройного флипа. Сумма же баллов, которую за свою произвольную программу получили Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, оказалась лишь третьей после китайского и американского дуэтов, однако в результате двух прокатов фигуристы, переписавшие здесь свои лучшие личные рекорды в короткой и произвольной программах и по сумме обеих программ, завоевали серебро. Произвольный прокат победителей из Китая также не был безошибочным: при выполнении выброса тройной риттбергер партнерша упала и ударилась о борт катка, в результате чего пара проиграла россиянам по технике почти 3 балла, а одержала победу над ними за счет 6 баллов преимущества в оценке за компоненты.

Неоднократные призеры чемпионатов Европы Александра Степанова—Иван Букин, вырвавшие 0,08 балла за произвольный танец у победивших в итоге экс-чемпионов мира американцев Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, остались, как и после ритм-танца, вторыми. Но эта награда стала для учеников Ирины Жук и Александра Свинина особенной, так как фигуристы пропустили контрольные прокаты и предсезонные турниры из-за проблем со спиной у партнерши, а соревновательную форму набрали только к нынешнему старту, который тоже могли пропустить. Замкнули тройку сильнейших Лоранс Фурнье Бодри и Николай Соренсен из Канады.

Александра Степанова и Иван Букин Фото: Reuters

Ирина Жук рассказала, что подготовка ее воспитанников к сезону была сорвана из-за травмы спины у партнерши, по причине которой они даже не закончили постановки. Тренеры предлагали спортсменам сняться с американского этапа, на что они ответили категорическим отказом. В итоге после излечения у дуэта осталось всего три недели полноценной работы. «В произвольном прокате Саша с Ваней показали тот абсолютный максимум, на который сейчас способны. Проехали на силе воли и характере»,— цитируют госпожу Жук «РИА Новости». Следующее выступление фигуристов запланировано на заключительном этапе Гран-при в Японии, до которого у них есть достаточно времени, чтобы свои танцы довести до совершенства.

Дмитрий Алиев Фото: Reuters

Дмитрий Алиев, серебряный призер чемпионата Европы 2018 года, уступил самому себе одну позицию после короткой программы, в которой был вторым, и завершил выступления в США на третьем месте. Первенство с огромным преимуществом над соперниками ожидаемо досталось двукратному чемпиону мира американцу Нейтану Чену. Второкурсник Йельского университета, которого его тренер Рафаэль Арутюнян готовит по скайпу, за свой новый зажигательный номер, несмотря на бабочку вместо одного из четырех запланированных в нем прыжков в четыре оборота, сорвал овации и опередил ближайшего соперника и своего соотечественника Джеймса Брауна примерно на 45 баллов, а Дмитрия Алиева — на 46 баллов. В начале произвольного проката россиянин недокрутил четырехоборотный лутц, сорвал один из трех акселей, а также второй прыжок в каскаде 3–3. Джейсон Браун, как обычно сделав ставку на стабильность и чистоту, вновь даже не пытался исполнять четверные прыжки, ограничив сложность тройными и акселями в 3,5 оборота.

Вера Мухина